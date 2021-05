Slovensko vyčerpalo rezervu na zmiernenie následkov pandémie, opatrenia štát dofinancuje vyše dvomi miliardami eur

Vytvárajú priestor pre plán obnovy

Aktíva doplnia 500 miliónmi eur

Neberie do úvahy tento rok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych následkov pandémie je potrebné dofinancovať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, ktorý schválila vláda s pripomienkou. V štátnom rozpočte na rok 2021 počítali s rezervou na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 v sume 1,04 mld. eur.Pre nepriaznivý vývoj situácie na Slovensku sú však prostriedky tejto rezervy vyčerpané. Rezerva sa tak podľa návrhu zvýši o 2,4 mld. eur. Ministri zároveň schválili aj návrh na skrátené legislatívne konanie k tejto novele.Zároveň sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie ďalších opatrení v celkovej sume 984,1 mil. eur. A to najmä na vytvorenie priestoru na čerpanie prostriedkov v súvislosti s plánom obnovy , zabezpečuje sa krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie a rozpočtujú sa prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností.Dopĺňa sa tiež možnosť prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti prevziať rámcový úver od Európskej únie na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu kumulatívne do výšky 1 mld. eur.Štátne finančné aktíva sa majú tento rok doplniť sumou do 500 mil. eur. Zdroje sa majú použiť pre poskytovateľov finančnej pomoci na udržanie zamestnanosti a prevádzky v malých alebo stredných podnikoch a na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov.Na splatenie nesplatenej časti základného imania MH Invest, s. r. o. sa navrhuje schváliť doplnenie zdrojov štátnych finančných aktív z výdavkov štátneho rozpočtu v sume 120,1 mil. eur.Novela zákona neberie podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v plnej miere do úvahy priebežný tohtoročný vývoj, ktorý sa v niektorých oblastiach vyvíja lepšie, ako bol schválený pôvodný rozpočet. Zároveň časť výdavkov, o ktoré sa rozpočet navyšuje, nemá presné určenie, teda zatiaľ nie je zrejmé, v akej miere sa budú čerpať.„Pripomeňme, že aj v lete minulého roka sa výrazne navýšili výdavky novelou zákona o štátnom rozpočte, vláda však napokon čerpala výrazne menej, ako predpokladala v novelizácii. Rozdiel bol približne 3 mld. eur,“ uviedla rozpočtová rada na sociálnej sieti.