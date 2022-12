Slovensko vydáva na prechodný pobyt cudzincov v prepočte na milión obyvateľov najmenej povolení z krajín V4

Zdroj pracovnej sily

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko vydáva najmenej povolení na prechodný pobyt cudzincov na milión obyvateľov spomedzi krajín V4.Pri príležitosti medzinárodného dňa migrantov, ktorým je 18. december, to uviedol v tlačovej správe Peter Majer , hovorca Národnej banky Slovenska V tento deň si zároveň pripomíname medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a ich rodín.Slovensko čelí rapídnemu starnutiu, a preto okrem zvýšenia pôrodnosti je kladná čistá migrácia jediným kľúčovým nástrojom, ako tento trend zmierniť.Pri dobre nastavených inštitúciách a procese integrácie je podľa Majera migrácia zdrojom pracovnej sily, ktorá obsadí nízko kvalifikované pracovné miesta, o ktoré nie je medzi domácim obyvateľstvom záujem.Alebo, naopak, môže predstavovať zdroj vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí prinesú na Slovensko nové postupy, know-how a technológie.Najčastejšou príčinou príchodu cudzincov na Slovensko je zamestnanie. Na Slovensku vzrástol od roku 2017 najmä počet povolení na pobyt z dôvodu zamestnania. Tie v roku 2021 predstavovali viac ako 75 percent všetkých udelených povolení.Výrazne pomalšie rastú povolenia z dôvodu zlúčenia rodiny alebo štúdia, povolenia z ostatných dôvodov dokonca klesajú.Covidový rok 2020 bol spojený s výrazne nižšou migráciou, napriek tomu bol nárast udelených povolení z dôvodu zamestnania takmer štvornásobný oproti roku 2015.„Spomedzi krajín V4 najviac povolení na prechodný pobyt v prepočte na jeden milión obyvateľov udeľuje Poľsko, naopak, najmenej udeľuje Slovensko,“ konštatuje Majer, podľa ktorého Slovensko počas roku 2022 zažíva z pohľadu migrácie bezprecedentný rok spojený s príchodom ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.Od začiatku invázie totiž požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku takmer 104-tisíc odídencov z Ukrajiny.Do konca marca 2022 prišlo na Slovensko viac ako 59-tisíc odídencov z Ukrajiny, čo predstavovalo 57 percent všetkých, ktorí doteraz na Slovensko prišli.Medzi nimi prevládajú najmä ženy v produktívnom veku 18 – 60 rokov, ktorých je takmer polovica (44 percent), čo je približne štyrikrát viac ako mužov v produktívnom veku.Prichádzali najmä s deťmi vo veku do 18 rokov, ktorých podiel je 36 percent. Seniorov nad 61 rokov je osem percent.Viac ako 44 percent všetkých odídencov v produktívnom veku už pracuje. K 10. decembru tohto roka bolo zamestnaných takmer 26-tisíc odídencov z Ukrajiny.Zamestnávajú sa prevažne na dlhodobo neobsadené pracovné pozície. Viac ako polovica z nich bola sústredená iba v dvoch oblastiach, buď v administratívnych činnostiach, alebo v priemyselnej výrobe.V kategóriách pomocných síl, nekvalifikovaných pracovníkov alebo operátorov a montérov strojov ich je zamestnaných viac ako dve tretiny.V polovici septembra nastúpilo do škôl približne 10,5-tisíca detí do 18 rokov. Z celkového počtu 33,5-tisíca detí, ktoré dovtedy na Slovensku požiadali o dočasné útočisko, to predstavuje takmer 30 percent.To však neznamená, že 70 percent detí sa vôbec nevzdeláva. Nezriedka pokračujú štúdiom na pôvodnej škole na Ukrajine formou online výučby.