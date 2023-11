Slovensko vykročilo na cestu budovania silného a sociálne spravodlivého štátu, Hlas podľa Pellegriniho plní sľuby (video)

13. dôchodok bude vyplatený

21.11.2023 (SITA.sk) - Schválením programového vyhlásenia vlády (PVV) Slovensko vykročilo na cestu budovania silného a sociálne spravodlivého štátu. Vyhlásil to predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) po vyslovení dôvery vláde a schválení PVV.Ako dodal, stredobodom pozornosti takéhoto štátu bude človek, a to od jeho narodenia až po dôstojnú starobu. Strana Hlas-SD je s PVV stotožnená a spokojná, Pellegrini sa súčasne poďakoval koaličným partnerom, že akceptovali priority Hlasu, ktoré strana pred voľbami sľúbila.„Sľúbili sme spravodlivý a skutočný 13. dôchodok. Všetci dôchodcovia ho dostanú vyplatený už na budúci rok a pri senioroch to bude suma viac ako 600 eur. Už tohto roku dostanú všetci poberatelia dôchodkov pomoc od štátu vo výške 300 eur. Sľúbili sme silný štát v oblasti energií, bánk, potravín aj zdravotníctva, PVV hovorí jasne, ceny energií pre domácnosti zostanú na primeranej úrovni," uviedol Pellegrini a pokračoval s tým, že vláda zavedie bankovú daň, aby sa v rámci spoločenskej zodpovednosti banky správali solidárne.„Vláda v prípade neprimeraného zdražovania potravín príjme nevyhnutné opatrenia na nápravu a silný štát bude regulátorom zdravotníctva tak, aby zdravotná starostlivosť bola službou ľuďom a nie luxusom pre vyvolených. Ďalej sme sľúbili naštartovanie vyrovnávania regionálnych rozdielov v SR," uviedol predseda parlamentu a dodal, že tak, ako sľúbili, SR ostane pevnou súčasťou EÚ a NATO „Plníme sľuby a budeme to robiť aj naďalej. PVV je k tomu len prvým krokom. Ľudia nás nebudú hodnotiť podľa dokumentu. Budú nás hodnotiť podľa skutočných činov, ktoré zlepšia ich život. Som presvedčený, že budeme úspešní nielen v plánovaní, ale najmä vo výsledkoch, ktoré doručíme občanom tejto krajiny," uzavrel Pellegrini.Poslanci schválili programové vyhlásenie vlády (PVV) a vyslovili tak dôveru vláde Roberta Fica Smer-SD ). Za prijatie programového vyhlásenia hlasovalo 78 poslancov, proti bolo 65 a nikto sa nezdržal. Predseda vlády Fico predložil poslancom parlamentu PVV minulý týždeň v utorok.V pléne k programovému vyhláseniu vystúpilo celkom 73 poslancov písomne a ústne prihlásených do rozpravy. Fico v pléne uviedol, že so znením PVV je absolútne stotožnený, keďže bol prítomný pri formulovaní každého jedného odseku a cieľa v dokumente.Podľa Fica bude „základným prameňom“, o ktorý sa bude opierať činnosť vlády a rozhodnutia vládneho kabinetu, Ústava SR. Taktiež uviedol, že rešpektujú a vážia si členstvo SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii.