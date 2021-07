Slovensko vyvinie monitorovací systém na ochranu pred šírením vírusových ochorení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach a Centrum výcviku Lešť získajú z európskych zdrojov na vývoj mobilného monitorovacieho systému s využitím pri ochrane pred šírením vírusových ochorení viac ako 3,6 milióna eur.Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o nenávratný finančný prostriedok, ktorý sa bude čerpať najmä z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámerom projektu je ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva.UPJŠ ako hlavný partner získala na svoj projekt z európskych zdrojov takmer 2 milióny eur. Sama do projektu investuje 105-tisíc eur z vlastných zdrojov. Vyvíjať by mala mobilný monitorovací senzorický prvok. Centrum výcviku Lešť dostane na výskum zariadenia bezposádkových prostriedkov do systému ochrany vyhradeného priestoru 1,6 milióna eur.Zmluva bola uzatvorená s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ktoré zastupuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 28. júna a účinná je od 3. júla 2021.