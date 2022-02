Slovensko vyzvalo na aktiváciu článku 4, Naď nepredpokladá povolanie vojakov zo záloh a mobilizáciu (video)

aktualizované 24. februára 12:29



Aktivácia článku 4

dodal Naď.

Očakáva sa migračná vlna

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.2.2022 (Webnoviny.sk) -Urobíme rozhodnutia, ktoré budú zodpovedné voči našej krajine a občanom. Povedal to minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) po štvrtkovom rokovaní Bezpečnostnej rady SR Ten tiež informoval, že od 8:30 mimoriadne zasadala Severoatlantická rada NATO , kde spojencov informovali o situácii na Ukrajine.„Boli navrhované opatrenia, ku ktorým prebieha schvaľovací proces. Najvyšší veliteľ spojeneckých síl v Európe informoval o krokoch, ktoré plánuje zrealizovať,“ pokračoval Naď.Doplnil, že. „To znamená bezpečnostnú konzultáciu, keď sa cítia byť spojenci ohrození. Áno, my sa cítime byť ohrození,“Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) doplnil, žeZdôraznil, že sa to týka aj územia Slovenskej republiky. Ministri o tom informovali bezpečnostnú radu. „Spolu s ministrom obrany, v momente, keď bude takýto návrh zo strany Severoatlantickej aliancie konkretizovaný, dáme príslušný návrh vláde a Národnej rade SR,“ uzavrel Korčok.Ako doplnil minister Naď,. Nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR) schválila vláda.Vojaci budú plniť úlohy spojené s kontrolovaním predpokladanej migračnej vlny. „Čiže ak budú vidieť naši občania, že na východnej hranici sú príslušníci ozbrojených síl, súvisí to s asistenčnými úlohami v prospech Policajného zboru,“ zdôraznil šéf rezortu obrany.Naď zároveň predpokladá, že. Skonštatoval, že sa samozrejme pripravujú na všetky alternatívy, ale prekročenie hraníc akejkoľvek krajiny NATO Ruskou federáciou považujú za veľmi nepravdepodobné.Minister obrany tiež v súčasnosti. Zviedol, že zachytil takéto nepravdivé informácie a nič také sa nedeje. „Máme dostatok príslušníkov Ozbrojených síl SR, aby zvládli úlohy, ktoré sú nám stanovené v tomto momente,“ uzavrel Naď.