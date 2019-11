Slovensko za rok 2018 patrí medzi štáty EÚ s výrazne nižším dlhom

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 6. novembra (TASR) - Slovensko vlani zaznamenalo deficit verejných financií na úrovni 1,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavovalo medziročné zhoršenie o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). Dlh bol na úrovni 49,4 % HDP, medziročne sa zlepšil o 1,9 p.b. a štát tak naďalej patril medzi krajiny s výrazne nižším dlhom v rámci Európskej únie (EÚ). Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy SR za rok 2018, ktorú v stredu schválila vláda.V rámci európskej dvadsaťosmičky vlani dosiahlo sedem krajín vyšší schodok a 16 krajín vyšší dlh verejnej správy ako Slovenská republika. Priemerný schodok EÚ bol 0,7 % HDP a priemerný dlh verejnej správy EÚ 28 bol 80,4 % HDP.konštatuje správa z dielne rezortu financií. Najvyšší schodok z krajín Únie, 4,4 % HDP, dosiahol Cyprus, ktorý zaznamenal najvyššie medziročné zhoršenie o 6,1 p. b. Rumunsko dosiahlo deficit tri percentá HDP, Španielsko 2,5 % HDP a Francúzsko 2,5 % HDP.Oproti predchádzajúcemu roku sa počet krajín, ktoré hospodárili s prebytkom, znížil z 13 na 12 štátov. Najvyšší prebytok dosiahlo Luxembursko, a to na úrovni 2,7 % HDP, Nemecko 1,9 % HDP, Malta 1,9 % HDP, Bulharsko 1,8 % HDP, Holandsko 1,5 % HDP a Česká republika 1,1 % HDP. Najvýraznejšie medziročné zlepšenie, o 2,6 p. b., dosiahlo Portugalsko, Poľsko o 1,3 p. b. a Luxembursko o 1,3 p. b.vyčíslilo ministerstvo.Najvyšší dlh verejnej správy vlani opäť vykázalo Grécko, a to na úrovni 181,2 % HDP, za ním nasledovalo Taliansko s dlhom 134,8 % HDP, Portugalsko s dlhom vo výške 122,2 % HDP, dlh Cypru dosiahol 100,6 % HDP a Belgicka 100 % HDP. Najnižší dlh vykázalo Estónsko vo výške 8,4 % HDP, Luxembursko vo výške 21 % HDP, Bulharsko s dlhom 22,3 % HDP a Česká republika s dlhom na úrovni 32,6 % HDP.