Slovensko zaostáva v rebríčku konkurencieschopnosti ekonomík, predbehli nás aj všetky krajiny V4

Krajiny V4 sú pred nami

Predposledná priečka

Ani raz v prvej dvadsiatke

20.6.2023 (SITA.sk) - Slovensko je 53. najkonkurencieschopnejšou ekonomikou spomedzi 64 ekonomík na svete. V medziročnom porovnaní sa naše postavenie zhoršilo o štyri miesta.Uvádza sa to vo Svetovej brožúre konkurencieschopnosti ekonomík za rok 2023, ktorú zverejnil švajčiarsky Inštitút pre rozvoj manažmentu v spolupráci so slovenskou Nadáciou F. A. Hayeka Bratislava . Rebríček vyjadruje kvalitu podnikateľského prostredia, pričom za kvalitné prostredie sa považuje také, ktoré najviac napomáha podnikom presadiť sa doma i v zahraničí.V porovnaní s najbližšími susedmi Slovensko zaostáva v kvalite podnikateľského prostredia za Českou republikou na, ktorá je zároveň najúspešnejšou krajinou regiónu V4 a ktorá si v tomto roku zlepšila umiestnenie z minulého roku o osem pozícií.Slovensko sa taktiež umiestnilo za Poľskom, ktoré si oproti roku 2022 polepšilo o sedem priečok a v rebríčku zastáva. Maďarsko, ako posledná krajina v rámci V4 obsadiloa medziročne kleslo o 7 priečok, zatiaľ čo rovnako, ako ostatné krajiny V4 zostáva pred Slovenskom.Naša krajina sa medziročne zhoršila najmä v oblasti ekonomického rozvoja, konkrétne v sub-faktore medzinárodných financií, kde sme sa prepadli z 55. až naa teda v tomto sub-faktore zastávame predposlednú priečku spomedzi všetkých krajín. V oblasti ekonomického rozvoja sa Slovensko prepadlo o deväť priečok aj v rámci sub-faktora cien a tiež v sub-faktore zamestnanosti, kde sme klesli o šesť priečok.Slovensko si medziročne pohoršilo aj v oblasti medzinárodného obchodu, v čom zohrala dominantnú úlohu ruská invázia na Ukrajinu a v náladách spoločnosti smerom k podnikateľom a otvorenej ekonomike.Naopak, zlepšenia z hľadiska výsledkov Slovenska nastali v oblasti efektívnosti vlády, konkrétne v rámci podnikateľskej legislatívy, v tejto oblasti sme išli nahor o sedem priečok. V oblasti inštitucionálneho rámca si naša krajina polepšila o štyri pozície a postúpila na celkovéSlovensko nemá ani jeden sub-faktor, v rámci ktorého by sa umiestnilo v prvej dvadsiatke. Naopak až v prípade šiestich sub-faktorov je Slovensko v najhoršej desiatke.Medzi hlavné faktory atraktívnosti Slovenska vyplývajúce z prieskumu vedúcich pracovníkov patria prítomnosť kvalifikovanej pracovnej sily, konkurencieschopnosť cez nízke náklady oproti iným krajinám, dynamika ekonomiky, spoľahlivá infraštruktúra a prístup k financovaniu.Naopak, najhoršie Slovensko vnímajú podnikatelia v oblastiach efektívnosti právneho prostredia, stability a predvídateľnosti politiky, kompetencií vlády a oblasti výskumu a vývoja.V prvej trojke sa z hľadiska ich globálnej konkurencieschopnosti umiestnili Dánsko, Írsko a Švajčiarsko. Ako najvýkonnejšia ázijská krajina je v svetovom rebríčku hodnotený Singapur, ktorému patrí štvrté miesto.