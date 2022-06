Slovensko zaplatí obetiam policajnej brutality v Moldave nad Bodvou 110-tisíc eur, dohodu akceptoval európsky súd

Štát obetiam vyplatí odškodné

Peniaze na pokrytie nemajetkovej ujmy

Brutálny zákrok polície

2.6.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil v utorok (2. júna) svoje rozhodnutie o zmieri medzi štátom a sťažovateľmi v prípade M. H. a ďalší proti Slovenskej republike.Ten sa týkal policajnej akcie z 19. júna 2013 v obci Moldava nad Bodvou a následným vyšetrovaním obvinení zo zneužitia právomoci, zlého zaobchádzania a diskriminácie zo strany policajtov počas samotnej operácie a neskôr na policajnej stanici.V zmysle mimosúdnej dohody sa Slovenská republika zaviazala zaplatiť rómskym sťažovateľom náhradu nemajetkovej ujmy spolu vo výške 110-tisíc eur. Informoval o tom hovorca ministerstva spravodlivosti (MS SR) Peter Bubla K dohode medzi štátom a sťažovateľmi došlo s ohľadom na ospravedlnenie vlády iniciované ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (SaS) „za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013“ a „za krivdu a utrpenie, ktoré poškodeným a ich rodinám spôsobilo zdĺhavé hľadanie pravdy“.Vláda vo svojom uznesení z 23. júna 2021 uvádza, že „ospravedlnenie nie je len ľudským gestom voči poškodeným obetiam, je aj záväzkom štátu vyvarovať sa do budúcna podobným zlyhaniam“.Strany v dohode takisto vzali na vedomie, že sťažnosť podaná v tomto prípade vyvoláva podobné otázky ako prípad R. R. a R. D. proti Slovenskej republike, v ktorom ESĽP rozhodol rozsudkom z 1. septembra 2020.Vláda sa v dohode zaviazala vyplatiť spoločne ôsmim sťažovateľom celkovú sumu 110-tisic eur na pokrytie akejkoľvek a všetkej nemajetkovej ujmy a sťažovatelia sa vzdali akýchkoľvek ďalších nárokov voči Slovenskej republike v súvislosti so skutočnosťami, ktoré viedli k podaniu tejto sťažnosti. Vyplatenie bude predstavovať konečné vyriešenie prípadu. Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti dopĺňa, že rozsudkom v podobnom prípade R. R. a R. D. proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal tej istej policajnej akcie, ESĽP rozhodol, že Slovenská republika porušila vo vzťahu k sťažovateľom článok 3 Dohovoru zakotvujúci zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, a to v jeho hmotnej aj procesnej časti, a tiež článok 14 Dohovoru, zakotvujúci zákaz diskriminácie. Ako spravodlivé zadosťučinenie ESĽP priznal každému zo sťažovateľov 20-tisíc eur a ako trovy konania im priznal spoločne 6 500 eur.„Sme radi, že sa obete razie konečne dočkali spravodlivosti a vítame prístup Ministerstva spravodlivosti. Žiaľ, trvalo to celých deväť rokov a niekoľko konaní pred vnútroštátnymi orgánmi a súdmi, kým bolo spravodlivosti učinené zadosť. Počas nich boli sťažovatelia postihovaní orgánmi činnými v trestnom konaní len preto, že sa odvážili domáhať sa svojich práv a sťažovať sa na brutálny policajný zásah,“ povedal právny konzultant Európskeho centra pre práva Rómov (ERRC) Michal Zálešák , ktorý na prípade pracoval počas konania pred ESĽP.