Slovensko zaplavili žlté narcisy na podporu ľudí s rakovinou

Preventívne a vzdelávacie projekty

Ako môžete prispieť?

20.4.2023 (SITA.sk) - Vo štvrtok 20. apríla sa začala celoslovenská zbierka na podporu ľudí s rakovinou Deň narcisov a potrvá do soboty 22. apríla. Pripravených je viac ako 930-tisíc narcisov určených na pripnutie na odev ako prejav solidarity s onkologickými pacientmi.Do 27. ročníka zbierky sa zapája 700 spoluorganizátorov a 11 500 dobrovoľníkov po celom Slovensku.Medzi nimi je napríklad Onkoporadňa, podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých, parochne pre onkologické pacientky či jednorazový finančný príspevok pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi. Liga proti rakovine organizuje mnohé preventívne a vzdelávacie projekty, pohybové a voľnočasové aktivity pre pacientov.„Pre onkologických pacientov, ktorým rakovina obráti život naruby, je jeden výnimočný deň v roku, keď im svoju podporu môžeme vyjadriť jednoduchým gestom a pomocou v rámci svojich možností,“ uviedla výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová Na Slovensku pribudne ročne okolo 40-tisíc onkologických pacientov. Prispieť na podporu ľudí s rakovinou môže každý, a to nielen do pokladničky dobrovoľníkov v uliciach miest, ale aj v obchodných prevádzkach, prostredníctvom SMS v hodnote troch eur na číslo 848 alebo kúpou virtuálneho narcisu v e-shopoch drmax.sk, lelosi.sk, lunys.sk, zachej.sk, zlavadna.sk.Príspevok možno poslať aj priamo na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454. U vybraných dobrovoľníkov v uliciach Bratislavy, Martina a Košíc bude možné zaplatiť aj bezhotovostne kartou alebo mobilom cez platobné terminály, ktoré poskytla Nadácia Slovenskej sporiteľne.Aj Bratislavské módne dni sa budú niesť v znamení Dňa narcisov. Tri doručovacie spoločnosti - DHL, GLS a Packeta - počas Dňa narcisov pribalia k doručovaným zásielkam narcis. Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom na Slovensku už 33 rokov. Informácie o zbierke možno nájsť na www.dennarcisov.sk