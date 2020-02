Slovensko zasiahne extrémne silný vietor, meteorológovia vydali výstrahy druhého a tretieho stupňa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu tretieho stupňa pred extrémne silným vetrom pre oblasť Vysokých, Nízkych, Západných Tatier, Veľkú a Malú Fatru. Uvádza to na svojej oficiálnej webovej stránke. Výstraha platí do pondelka do 06:00.„V polohách nad 1 500 m.n.m. sa približne od 17:00 očakáva výskyt extrémne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 45 až 50 m/s, čo je 160 až 180 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozornil SHMÚ.Horská záchranná služba preto neodporúča v tomto čase pohyb vo vysokohorskom teréne a ani v nižšie položených lokalitách.