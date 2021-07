Slovensko zasiahnu extrémne horúčavy, meteorológovia vydali najvyššie výstrahy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred extrémne vysokými teplotami, ktoré v priebehu štvrtka zasiahnu najmä juhozápadné územia Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke.Tretí, najvyšší stupeň výstrah pred vysokými teplotami bude od 15:00 do 17:00 platiť v okresoch Malacky, Pezinok, Bratislava, Senec, Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Šaľa, Komárno, Nové Zámky a Levice. Teplota vzduchu v týchto okresoch môže ojedinele dosiahnuť 38 stupňov Celzia.Druhý stupeň platí od 15:00 do 17:00 pre okresy Michalovce, Trebišov, Vranov nad Topľou, Košice, Košice – okolie, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Zvolen, Krupina a Veľký Krtíš. Ďalej pre okresy Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Prievidza, Partizánske, Zlaté Moravce, Nitra, Topoľčany a Bánovce nad Bebravou. Tiež pre okresy Púchov, Ilava, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Hlohovec, Myjava, Senica a Skalica. Teploty v daných okresoch môžu dosiahnuť 35 až 37 stupňov Celzia.Vo zvyšných okresoch, najmä na severe a severovýchode Slovenska, bude platiť od 15:00 do 17:00 prvý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. SHMÚ upozorňuje, že maximálna denná teplota v týchto okresoch môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.