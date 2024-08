Slovensko zaslalo do Gazy humanitárnu pomoc, hodnota zásielky sa vyšplhala na viac ako 27-tisíc eur

20.8.2024 (SITA.sk) - Hygienické potreby ako vložky, toaletný papier, bandasky na pitnú vodu a deky zaslalo Slovensko prostredníctvom Ministerstva vnútra SR do pásma Gazy.Ako ďalej rezort vnútra informoval, pomoc pozostáva z vyčlenených zásob ministerstva a darov od spoločnosti SHP Harmanec , a. s., neziskovej organizácie Človek v ohrození a občianskeho združenia ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj . Celková hodnota humanitárnej pomoci prestavuje 27 125 eur, pričom objem zásielky je celkovo 31 paliet.„Materiálna humanitárna pomoc pre Gazu bola ponúknutá cez Mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM) a na jej prepravu boli využité služby európskeho prepravcu,“ uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann s tým, že pomoc smerovala najskôr do Rumunska, odkiaľ sa následne spolu s rumunskou donáciou letecky prepravila do Larnaky na Cypre.„Využitím cyperského koridoru sa prepraví do Ašdodu v Izraeli a odtiaľ sa následne prepraví a odovzdá príjemcovi v Gaze. Proces prepravy darovania humanitárnej pomoci bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie ,“ doplnil Neumann.