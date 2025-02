Slovensko zažíva stratu dôveryhodnosti u partnerov, podľa Krúpu sme medzinárodnej komunite na smiech – VIDEO

Sme na smiech medzinárodnej komunite

Odvracanie pozornosti od problémov na Slovensku

Nespoľahlivý spojenec

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

3.2.2025 (SITA.sk) - Slovensko v poslednom období zažíva medzinárodnú blamáž a stratu dôveryhodnosti u partnerov. Na tlačovej besede to tvrdil poslanec strany Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa . V tomto kontexte spomenul informácie prezentované vládnymi predstaviteľmi o snahe o prevrat na Slovensku a "majdane".Poslanec poznamenal, že v prípade reálneho ohrozenia by očakával, že Slovensko by sa obrátilo na Európsku radu , a tiež na NATO . Rovnako by očakával aj vyššiu pohotovosť u polície a Ozbrojených síl SR . Takéto kroky ale nevníma. "Sme na smiech medzinárodnej komunite, sme na smiech informačným službám," tvrdí Krúpa.Je toho názoru, že takýmto spôsobom sa znižuje dôveryhodnosť Slovenska, ako navonok, tak aj smerom dovnútra. Vystríhal pred tým, že ak by sa vyskytla reálna hrozba, ľudia by ju mohli brať na ľahkú váhu. Rovnako upozornil i na zníženie dôveryhodnosti SR v medzinárodnom prostredí. Premiér Robert Fico Smer-SD ) by mal podľa Krúpu alebo predložiť dôkazy o puči, alebo prevziať zodpovednosť za tieto výroky.Poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková poznamenala, že ak by naozaj išlo o hrozbu prevratu, najprv by sa diali úkony, o ktorých by verejnosť nevedela. "Predsa vláda nebude dávať informácie podozrivým, čo sa na nich chystá," vyjadrila sa.Dodala, že zatiaľ nik nie je vo väzbe, tvrdí, že vláda nedisponuje dôkazmi na to, aby mohol byť niekto obvinený. Poznamenala, že ak by bola takáto osoba v zahraničí, tak by Slovensko žiadalo o jeho vydanie. Je toho názoru, že ide len o odvracanie pozornosti od problémov na Slovensku."Slovensko sa vďaka takýmto aktivitám stáva nielen nespoľahlivým spojencom, ale priam bezpečnostnou hrozbou pre EÚ a NATO," tvrdí generál vo výslužbe Pavel Macko Dodal, že trvajú na odstúpení šéfa SIS Pavla Gašpara i obnovení činnosti výborov NR SR, ktoré majú kontrolovať činnosť bezpečnostných zložiek. "Chceme mať istotu, že nie sú zneužívané proti občanom a riziko zneužitia je minimálne," doplnil.Rovnako požadujú aj vyšetrenie podozrení zo zneužívania bezpečnostných zložiek , ktoré vyslovili "rebelujúci" poslanci koalície (vylúčení poslanci Hlasu Samuel Migaľ spomenuli podozrenia zo zvýšeného záujmu bezpečnostných zložiek o ich osoby - pozn. SITA).Rovnako trvajú na vyšetrení aktivít združenia Brat za brata , nástoja aj na tom, aby bolo zachované právo občanov na vyjadrenie ich názoru a pokojný protest.