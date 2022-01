Slovensko zaznamenalo v novembri rekordný import aj export, hodnota dovezeného tovaru bola vyššia ako pred pandémiou

Vyšší import ako pred pandémiou

Novembrové zaostávanie je najmiernejšie

Vyššie hodnoty vykázalo 10 tried

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hodnota vyvezeného tovaru vlani v novembri bola po marci 2021 druhá najvyššia v histórii samostatného Slovenska. Rekordný bol aj import, ktorý prvýkrát od roku 1993 prekročil hranicu 8 mld. eur.Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, zo Slovenska sa v novembri 2021 vyviezol tovar za 8,4 mld. eur pri medziročnom raste o 10,5 %. Po dvoch mesiacoch medziročného poklesu sa tak export opäť zvýšil. Aktuálna nominálna hodnota vývozu bola zároveň o viac ako 14 % vyššia ako v predkovidovom období.Celkový dovoz tovaru v novembri vzrástol o 14,2 % na 8,4 mld. eur. Medziročný rast pokračoval už desiaty mesiac v rade a hodnota dovezeného tovaru tak bola v novembri 2021 najvyššia v ére samostatného Slovenska. V porovnaní s obdobím pred pandémiou bol import vyšší o 16,5 %.Dynamickejší rast dovozu podľa úradu spôsobil, že saldo zahraničného obchodu sa po mesiaci opäť dostalo do mierneho mínusu na úrovni 23,1 mil. eur. V rovnakom období predchádzajúceho roku bolo saldo aktívne v objeme 229 mil. eur.Priaznivý vývoj slovenského exportu v novembri ovplyvnil najmä rast vývozu druhej najobchodovanejšej triedy, trhové výrobky, kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví, ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a podobne. Medziročne bol vyšší o 45,3 % a zároveň takmer o 41 % prekročil aj hodnoty pred pandémiou.Najobchodovanejšia trieda v zahraničnom obchode SR, stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov, sa už štvrtý mesiac nedotiahla na hodnoty z predchádzajúceho roka. Novembrové zaostávanie je však najmiernejšie, len o necelé jedno percento.Z desiatich tried v štruktúre importu vykázalo medziročný nárast deväť z nich, pričom rasty dosahovali od 0,5 % až po 114,4 %. Hodnoty vyššie ako pred pandémiou vykázalo všetkých desať tried. Najvyšší nárast zaznamenala tretia najobchodovanejšia trieda v štruktúre slovenského zahraničného obchodu, minerálne palivá, medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie.Výrazné rasty v tejto triede pokračujú podľa úradu plynule už od apríla minulého roka. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne takmer dvojnásobne vyššiu hodnotu ako v rovnakom období pred pandémiou, čo súvisí pravdepodobne s vyššou cenou týchto komodít.