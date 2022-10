Slovensko žiada o vyplatenie 815 miliónov eur z plánu obnovy, situáciu môže skomplikovať Matovičov budúcoročný rozpočet (video)

aktualizované 25. októbra 13:04



Vláde sa vraj darí

Kľúčový je budúcoročný rozpočet

25.10.2022 (Webnoviny.sk) -Slovensko žiada Európsku komisiu o druhú platbu z plánu obnovy. Tentokrát ide o sumu 815 mil. eur. Vláda ešte začiatkom októbra informovala, že splnili všetky podmienky na získanie ďalšej platby a že všetko ide podľa stanoveného harmonogramu.Ako ďalej na utorkovej tlačovej konferencii povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO), Slovensko sa tak stalo šiestou členskou krajinou, ktorá splnila míľniky v kľúčových oblastiach a podáva druhú žiadosť o platbu.Cieľom Slovenska je podľa Hegera splniť do roku 2026 všetky ciele, čo sa vláde zatiaľ podľa neho darí. „Verím, že sa nám bude dariť aj naďalej,“ doplnil Heger.Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková ďalej doplnila, že druhá platba zahŕňa splnenie 16 opatrení. Po odpočítaní preddavku, ktorý Slovensko dostalo ešte koncom minulého roka, by Slovensko malo dostať sumu 709 mil. eur.Aktuálne má európska autorita niekoľko mesiacov na posúdenie, no Vašáková predpokladá, že by Slovensko prostriedky mohlo získať do konca januára 2023.Aktuálne za rok 2022 by tak spolu s prvou platbou malo získať 1,3 mld. eur za splnenie 30 opatrení. V súčasnosti už je podľa Vašákovej otvorených ďalších 18 výziev za 700 mil. eur a do konca roka chcú vyhlásiť viac ako 50 výziev za viac ako 1,4 mld. eur.Stanovený harmonogram by mohlo narušiť neschválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. „Slovensko potrebuje mať schválený štátny rozpočet,“ povedal Heger. Rozpočtové provizórium by znamenalo podľa Vašákovej problém z hľadiska investícií v pláne obnovy. Najideálnejšie riešenie podľa nej je schváliť rozpočet.Avšak riešením by mohlo byť aj to, ak by sa prostriedky z plánu obnovy mohli správať tak ako európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré by mohli byť použité tak, ako by bolo potrebné.Žiadosť o prvú platbu predložilo Slovensko ešte v apríli tohto roka. Slovenský plán obnovy má hodnotu 6,3 miliardy eur vo forme grantov. Z toho 13 % Slovensku vyplatili v rámci predbežného financovania 13. októbra 2021.Celková suma prvej žiadosti o platbu vrátane predchádzajúceho predbežného financovania bola za 458,3 milióna eur. Platby v rámci mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sú založené na dosiahnutých výsledkoch a závisia od toho, či členské štáty realizujú investície a reformy uvedené v ich príslušných plánoch obnovy a odolnosti.