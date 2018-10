Slovensko získalo elitného golfistu, Sabbatini by mal reprezentovať SR

Rory Sabbatini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. októbra (TASR) - Slovensko bude mať golfistu svetového formátu. Slovenské občianstvo v najbližších dňoch získa juhoafrický rodák žijúci v USA Rory Sabbatini, ktorý počas kariéry vyhral šesť turnajov PGA Tour a v roku 2007 bol druhý na Masters. Bývalý účastník elitnej desiatky svetového rebríčka (aktuálne na 163. mieste) má veľkú možnosť reprezentovať Slovensko aj na OH 2020 v Tokiu.Štyridsaťdvaročný Sabbatini je profesionálny golfista, ktorý sa pred štyrmi rokmi oženil so Slovenkou Martinou Štofaníkovou. Úrady obdržali jeho žiadosť o získanie občianstva, ktorú by mali v najbližšom čase schváliť, takže sa z neho stane naturalizovaný Slovák. Rodák z Durbanu by mal reprezentovať Slovensko na významných medzinárodných podujatiach a nemal by byť pre neho problém splniť nominačné kritériá pre štart na OH 2020. V Tokiu by sa malo predstaviť 60 hráčov zo svetového renkingu, jednu krajinu však môžu reprezentovať maximálne štyria golfisti, čo znamená, že z úvah vypadne viacero Američanov, Britov, Novozélanďanov či Juhoafričanov. Na základe redukovaného poradia by sa tak Sabbatini mal dostať na olympiádu.povedal Sabbatini, ktorého Slovenská golfová asociácia (SKGA) predstavila na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave.uviedol viceprezident SKGA Rastislav Antala, ktorý je jeden z hlavných iniciátorov Sabbatiniho prestupu do slovenských farieb.Sabbatini šesťkrát ovládol podujatia prestížneho seriálu PGA Tour. V roku 2007 sa prebojoval do Top 10 svetového rebríčka, jeho maximom bola ôsma priečka. V zozname najlepšie zarábajúcich golfistov sveta mu patrí 27. miesto.