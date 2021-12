Slovensko znepokojuje okupácia časti gruzínskeho územia, Klus ubezpečil veľvyslanca o podpore

Diskusia o bezpečnostnej situácii

Doba studenej vojny sa nesmie zopakovať

30.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika vníma euroatlantické integračné ambície Gruzínska a podporuje jeho suverenitu a územnú celistvosť v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc. Slovenská republika s obavami sleduje narastajúce napätie na východnej hranici Severoatlantickej aliancie (NATO) a v regióne Čierneho mora, ako aj snahy o budovanie nových deliacich línií.Vyhlásil to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus v stredu 29. decembra 2021 po videotelefonáte s veľvyslancom Gruzínska v SR Revazom Bešidzem. Rozhovor sa uskutočnil na urgentnú žiadosť gruzínskej strany. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.Štátny tajomník Klus diskutoval s gruzínskym veľvyslancom Bešidzem o aktuálnej bezpečnostnej situácii v regióne a o návrhoch Ruskej federácie na dve medzinárodné zmluvy so Spojenými štátmi americkými a s NATO, v ktorých Moskva žiada takzvané bezpečnostné záruky. Predložené dokumenty Slovensko, ako aj spojenci v Aliancii pozorne študujú, nakoľko sa návrhy týkajú tak bezpečnosti Slovenska a Európy, ako aj fungovania Severoatlantickej aliancie. Zároveň sa snažia ovplyvniť zahraničnopolitické smerovanie Gruzínska aj Ukrajiny.„Severoatlantická zmluva hovorí jasne – rozhodnutie o členstve v NATO je na každom jednotlivom štáte a na spojencoch v Aliancii. Žiaden iný aktér nemá právo do tohto rozhodnutia zasahovať a nemôže ho ani vetovať. Rozdelenie sfér vplyvu sme tu už mali pred rokom 1989, v časoch studenej vojny, a aj z našej vlastnej skúsenosti na Slovensku veľmi dobre vieme, ako to napokon dopadlo,“ zdôraznil Klus s tým, že takáto doba sa už podľa neho nesmie viac zopakovať.Klus potvrdil, že slovenská podpora suverenity a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc bude aj naďalej jasná a konzistentná. Slovensko tiež podporuje Gruzínsko na ceste reforiem a posilňovania jeho odolnosti. „Zostávame však hlboko znepokojení pokračujúcou okupáciou častí gruzínskeho územia a opätovne zdôrazňujeme potrebu mierového riešenia konfliktu a ukončenia akýchkoľvek hybridných aktivít proti suverénnej krajine,“ dodal štátny tajomník Klus.