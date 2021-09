Slovensku chýba najmä technická a sociálna infraštruktúra, myslí si Tréger

Mestá a obce na Slovensku trápi najmä technická a sociálna infraštruktúra. Na tlačovej konferencii po skončení 31. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to uviedol jeho predseda a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger

Celkovo 38 percent obcí podľa neho v súčasnosti nemá vybudovaný kanalizačný systém odpadových vôd, čo môže predstavovať riziko pre kvalitu spodných vôd.

Až 227 obcí nemá prístup k pitnej vode. Medzi ďalšie hlavné problémy sužujúce mestá a obce Tréger označil problémy s vlastníctvom pozemkov a odpadovým hospodárstvom.

Štát bez stratégie

Zdieľané služby

Snem ZMOSu

10.9.2021 (Webnoviny.sk) -„Ak by sme chceli čerpať eurofondy na úrovni susedných krajín, ako sú Maďari, Česi alebo Poliaci, musíme mať bezpodmienečne uľahčený prístup k pozemkom, a to buď bezodplatným prevodom zo strany Slovenského pozemkového fondu alebo iných štátnych organizácií,“ povedal Tréger.V oblasti odpadového hospodárstva vidí veľký problém v tom, že na Slovensku bolo v poslednej dobe zatvorených 21 skládok odpadu, pričom vyše 200 obcí tak rieši problém, kam vyviesť vyzbieraný odpad. Štát však pritom nedisponuje žiadnou stratégiou, ktorá by navrhovala, ako situáciu vyriešiť.K projektu centier zdieľaných služieb ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák uviedol, že na pilotný projekt zriadenia týchto centier bolo vyčlenených 11,7 milióna eur.Centrá zdieľaných služieb predstavujú spoločné centrá pre viacero obcí, ktoré im budú zabezpečovať spoločnú agendu.Centrá môžu naraz niekoľkým obciam poskytovať napríklad jedného experta na obstarávanie, projektového manažéra, experta na ochranu osobných údajov, kybernetickú bezpečnosť či posudkovú činnosť. Pilotné centrá zdieľaných služieb budú zriadené vo vybraných obciach.V poradí 31. snem ZMOSu sa uskutočnil 8. a 9. septembra v Senci, zúčastnilo sa na ňom takmer 500 delegátov.Snem bol zároveň oslavou 30. výročia založenia združenia a troch desaťročí miestnej územnej samosprávy na Slovensku, ktorá bola obnovená v roku 1990.