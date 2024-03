Slovensku chýbajú jednorožce, v kreovaní miliardových firiem zaostáva aj Európska únia

Tri krajiny bez miliardových firiem

30.3.2024 (SITA.sk) - Slovensko nevyužilo prehriaty trh investičných peňazí ani presun aktivít do sféry digitálu počas pandémie a naďalej zostalo krajinou bez usadeného jednorožca.Jednorožcami sa označujú súkromné spoločnosti s viac ako miliardovou trhovou hodnotou, ktoré dokázali svoju vyspelosť a úspech na globálnom trhu. Tieto prevažne technologické spoločnosti sú zdrojom inovácií, nových služieb a zamestnanosti. Európskej únii boli začiatkom minulého roka podľa spoločnosti Dealroom len tri krajiny, v ktorých nevznikla žiadna miliardová firma. Okrem Slovenska aj Slovinsko a Maďarsko. Na území ďalších troch štátov Únie – v Bulharsku, Rumunsku a Lotyšsku – jednorožce vznikli, ale presídlili sa mimo EÚ.Susedné Poľsko malo začiatkom minulého roka 11, Rakúsko päť, Česko štyroch jednorožcov. Spoločnosť Dealroom na Slovensku neeviduje ani začínajúcu firmu s potenciálom jednorožca. Poľsko má tri rozbiehajúce sa firmy s nábehom na tento štatút, Rumunsku dve a Česko, Maďarsko či Lotyšsko po jednej.Údaje o Európskej únii svedčia o nerovnováhe v rozmiestnení jednorožcov. Viac ako polovica funguje v dvoch štátoch, Nemecku a Francúzsku. Najviac, vyše 60 je zaregistrovaných v Nemecku. Približne štyri desiatky má Francúzsko, ale aj Švédsko.EÚ zaostáva v kreovaní miliardových firiem za USA a Čínou, kde sídli väčšina týchto spoločností buď od založenia, alebo po presídlení rozbehnutého podniku. V EÚ malo sídlo 249 jednorožcov, v Číne viac ako tri stovky a v USA viac ako 1,4 tisíc.Únia má problém prilákať viac jednorožcov. Podľa Európskej komisie by pomohlo lepšie využívanie potenciálu vnútorného trhu, prekonanie právnych a ekonomických prekážok medzi členskými štátmi Únie a vytváranie silných a podporných ekosystémov.Najlepším svetovým ekosystémom pre začínajúce podniky podľa Startup Genome je Silicon Valley, nasledovaný New Yorkom a Londýnom. Za nimi sa umiestnili Los Angeles a Tel Aviv. V prvej desiatke nie je žiaden startupový ekosystém z EÚ.Tie najlepšie z Únie, berlínsky, amsterdamský a parížsky, možno nájsť v druhej desiatke rebríčka. Zatiaľ čo tri z 20 najlepších svetových ekosystémov pochádzajú z Európskej únie, zo Severnej Ameriky je ich deväť a z Ázie sedem. Aj to dokresľuje zaostávanie EÚ vo vytváraní podmienok pre vznik jednorožcov.Experti odhadujú, že inflačné prostredie, vysoké úrokové sadzby, geopolitické krízy, akou je vojna na Ukrajine, či ďalšie znaky destabilizácie zabrzdia vznik nových jednorožcov. Investície do začínajúcich podnikov poklesli a väčšina popredných technologických spoločností prepúšťala zamestnancov.