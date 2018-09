Slovenskú dvadsaťjednotku preverí pred kvalifikáciou Taliansko

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

prípravné stretnutie futbalistov do 21 rokov:



Slovensko - Taliansko /štvrtok 6. septembra, 18.30, MOL Aréna, Dunajská Streda/

Dunajská Streda 5. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá premiérové stretnutie pod trénerským vedením Adriána Guľu. Vo štvrtok si od 18.30 h na štadióne FC DAC 1904 Dunajská Streda zmeria v príprave sily s talianskymi rovesníkmi. Bude to previerka pred utorňajším zápasom kvalifikácie ME 2019 na trávniku Islandu.Bývalý kouč MŠK Žilina nastúpil do funkcie v máji, zatiaľ viedol výber do 20 rokov v prípravnom súboji na pôde Moldavska (0:0). V oboch tohtoročných kvalifikačných vystúpeniach dvadsaťjednotky (víťazstvá nad Albánskom 3:2, 4:1, pozn.) bol na lavičke Oto Brunegraf, ktorý zastával pozíciu dočasne po odchode Pavla Hapala.vravel Guľa.Hneď na úvod príde súper, s ktorým má Slovensko aj v tejto vekovej kategórii svoju históriuS Talianskom je spätá aj súčasnosť niekoľkých členov Guľovho kádra, tento rok tam zamierili Samuel Mráz (Empoli), Dávid Hancko (Fiorentina) či Nikolas Špalek (Brescia):Štyridsaťtriročný tréner chce dať vo štvrtok priestor čo najviac zverencom:Prostredie štadióna v Dunajskej Strede dobre pozná Christián Herc, ktorý si oblieka práve dres FC DAC 1904.povedal stredopoliar Herc pre TASR.dodal Guľa k dejisku.