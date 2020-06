Slovensku hrozí, že bude eurofondy čerpať podľa starého systému, Miko ho označil za zdĺhavý a neefektívny

Príprava nového systému prebieha pomaly

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ak sa európski lídri do konca roka 2020 nedohodnú na novom systéme čerpania eurofondov, čerpanie bude musieť pokračovať podľa starého systému. V rámci diskusného panelu na podujatí Jarná ITAPA 2020 to uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Ladislav Miko.Podľa Mika je súčasný systém čerpania eurofondov zdĺhavý a neefektívny. Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič uviedol, že príprava nového systému čerpania prebieha pomaly, čo konštatovala aj EK.Podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milana Mušku bude dôležité, aby po prípadnom zavedení nového systému čerpania Slovensko dokázalo skĺbiť svoje predstavy o čerpaní eurofondov s predstavami Európskej únie Programové obdobie v rokoch 2021 až 2027 môže byť posledným obdobím, v ktorom bude môcť Slovensko čerpať eurofondy. Podľa Mika preto bude dôležité, aby bol nastavený nový systém, ktorý umožní rýchlejšie a efektívnejšie čerpanie finančných prostriedkov.„Prichádzajú veľké objemy peňazí, ktoré bude musieť Slovensko vyčerpať v krátkej dobe. Nachádzame sa v situácií, kedy musíme stihnúť veľké množstvo práce za málo času,“ konštatoval Miko.Samosprávy budú môcť v najbližšom období dočerpávať finančné prostriedky z programového obdobia 2013 až 2020. Podľa Jozefa Viskupiča bude potrebné, aby Slovensko čerpalo v nasledujúcom programovom období aktívnejšie, ako doteraz.„Ak by sme žili v ideálnom svete, tak by sme od 1. januára mali nárok čerpať fondy z nového programového obdobia. Nežijeme ale v ideálnom svete a chcem vyjadriť vieru, že to nebude ako v predchádzajúcom programovom období, kedy sme za prvého dva a pol roka nevyčerpali prakticky nič,“ povedal Jozef Viskupič.Pri čerpaní eurofondov by podľa neho mali byť oddelené potreby štátu od potrieb samospráv a čerpanie peňazí by malo byť čo najadresnejšie.Podľa predstaviteľov samospráv je pravdepodobné, že Slovensko bude mať v budúcom programovom období jediný operačný program, z ktorého by mohlo jednoduchšie a efektívnejšie čerpať financie. Dôležité pritom bude, aby Slovensko samotné malo nastavené pravidlá čerpania, ktoré nebudú zbytočne zdĺhavé a administratívne náročné.„To čo potrebujeme je čiastočne v rukách vlády. Máme základné informácie o jednom operačnom programe. Musíme vedieť, čo od samospráv štát očakáva a aké priority máme riešiť,“ povedal podpredseda ZMOS-u Milan Muška.Ladislav Miko dodáva, že medzi európske priority v novom programovom období bude patriť hlavne digitalizácia a zmena klímy.Podujatia ITAPA (informačné technológie a verejná správa) predstavujú kongresovo-diskusnú platformu pre IT ale aj iné komunity. Konferencia Jarná ITAPA, sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania.Cieľom podujatí je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej majú kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutovať a predstavovať inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Podujatia ITAPA sú organizované 19 rokov.