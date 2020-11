Slovensku môže byť vzorom v boji proti šíreniu koronavírusu Singapur, myslí si Klus

Účinný recept

Striedavé vyučovanie

26.11.2020 - Moderné dohľadávanie kontaktov pomocou mobilnej aplikácie, práca z domu a e-learningový systém vzdelávania detí v kombinácii so striedavým skupinovým vyučovaním umožnilo Singapuru držať druhú vlnu pandémie koronavírusu pod kontrolou.Skonštatoval to po videokonferencii so štátnym ministrom zahraničných vecí a dopravy Singapurskej republiky Chee Hong Tatom štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus (SaS).„Skúsenosti Singapuru, ktorý je globálnym finančným centrom a jedným z najvyspelejších štátov sveta, môžu byť príkladom aj pre Slovensko,“ povedal Klus.Dodal, že kombináciou spomenutých riešení našiel Singapur účinný recept, ktorý spája dodržiavania prísnych opatrení pri čo najmenšom dopade na ekonomiku a spoločnosť.Ministerstvo zahraničia pripomína, že Singapur, ktorý je ostrovným mestským štátom v juhovýchodnej Ázii, zaviedol prísne protipandemické opatrenia už začiatkom roka.Za najdôležitejšie nástroje pritom považuje pravidelné cielené testovanie rôznych skupín obyvateľstva a následne dohľadávanie kontaktov s nakazenými osobami s využitím moderných technológií.Pokiaľ ide o fungovanie škôl, Singapur v záujme zachovania kontaktu medzi žiakmi a školským prostredím zaviedol striedavé skupinové vyučovania, najmä pre študentov záverečných ročníkov.„Súčasne však spustili aj e-learning, teda online vyučovanie z domu. Zatvorenie škôl má podľa vlády v Singapure negatívne dopady na fungovanie ekonomiky, keďže sa dotýka aj pracovného režimu rodičov školákov,“ povedal Klus.Štátny tajomník dodal, že Singapurská republika bude na základe odporúčania Rady EÚ od štvrtka 26. novembra oficiálne zaradená medzi takzvané menej rizikové „zelené“ krajiny aj na slovenskom cestovateľskom semafore, ktorý vychádza z dát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).