Slovenskú reprezentáciu na MS posilní Marko Daňo

Bratislava 22. apríla (TASR) - Do kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pribudne útočník Marko Daňo. Informoval o tom generálny manažér Miroslav Šatan prostredníctvom twitteru. K národnému tímu sa pridá až na budúci týždeň po prípravných zápasoch s Českom.Dvadsaťštyriročný Daňo strávil prevažnú časť tejto sezóny v AHL v drese Manitoby Moose po tom, ako nepostúpili do play off farmárskej súťaže ho povolali do tímu Winnipeg Jets. Ten sa však sa však nepostúpil z prvého kola vyraďovacej časti NHL.Daňo začal tento ročník v Colorade Avalanche, odohral zaň iba osem zápasov bez bodového zápisu. Po príchode do Manitoby nastúpil na 51 duelov s bilanciou dvanásť gólov a osemnásť asistencií.