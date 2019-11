Slovenskú Route 66 chcú predĺžiť od Jadranu po Baltské more

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Lopej/Šahy 14. novembra (TASR) – Slovenskú cestu I. triedy I/66, nazvanú tiež SK Route 66, plánujú predĺžiť do ďalších európskych krajín. Cieľom je spojiť Baltské more s Jadranským morom, pričom jadrom tejto trasy má byť práve slovenská cesta. Rokovanie predstaviteľov Slovenskej asociácie Route 66 so zahraničnými partnermi pre dosiahnutie tohto cieľa sa koná vo štvrtok v Šahách.Oficiálne otvorenie cesty I. triedy I/66 zo Šiah do Telgártu, ako SK Route 66, bolo v roku 2011.uviedol pre TASR prezident Slovenskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.priblížil.Návrh vytvoriť významný európsky turistický koridor EÚ Route 66, sa podľa Smrečana stretol s výrazným záujmom a podporou zahraničných partnerov. Európska verzia Route 66 má viesť z Puly v Chorvátsku popri maďarskom Balatone, Vyšehrade a Ostrihome, cez slovenské Šahy, Zvolen, Banskú Bystricu, Lopej, Brezno, Heľpu, Poprad, Kežmarok a Vysoké Tatry. Od hraničného priechodu v Tatranskej Javorine bude pokračovať východnou časťou Poľska cez Rzeszow k baltickému pobrežiu.Myšlienka spropagovať Slovenskú Route 66, ako mladšiu sestru legendárnej Route 66 v USA, vznikla v čase hospodárskej krízy v roku 2009. Skupina aktivistov vtedy založila Slovenskú asociáciu Route 66.