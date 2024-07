Slovenskú vlajku na olympiáde v Paríži ponesie strieborný Grigar aj najmladšia členka výpravy

25.7.2024 (SITA.sk) - Vlajkonosičmi slovenskej výpravy na OH 2024 v Paríži budú počas piatkového otváracieho ceremoniálu reprezentanti vo vodnom slalome Jakub Grigar Zuzana Paňková . Kým 27-ročný Grigar pod Eiffelovkou absolvuje už svoje tretie olympijské hry, na 19-ročnú Paňkovú čaká premiéra pod piatimi kruhmi.„Informáciu o možnosti byť vlajkonosičmi výpravy sa dozvedeli v piatok ráno od vedúceho výpravy Romana Bučeka . S nomináciou súhlasili," informuje Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojom webe. Piatkový oficiálny začiatok OH sa uskutoční v centre Paríža - na rieke Seina a na námestí Trocadero pred Eiffelovou vežou.Paňková sa stane najmladšou slovenskou vlajkonosičkou v ére samostatnosti. V minulosti boli vlajkonosičmi na OH aj iné vodnoslalomárske ikony spod Tatier. V Aténach 2004 to bol Michal Martikán a o 17 rokov neskôr v japonskom Tokiu Matej Beňuš