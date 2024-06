Slovensku záleží na fungovaní schengenu, podľa Šutaja Eštoka je dôležitá vízová politika

13.6.2024 (SITA.sk) - Riadne fungovanie schengenu, posilnenie ochrany vonkajších hraníc a efektívne návraty migrantov sú priority, ktoré Slovenská republika dlhodobo presadzuje na európskej úrovni. Na rokovaní Rady ministrov pre vnútorné záležitosti v Luxemburgu to zdôraznil minister vnútra Hlas-SD ).Zároveň sme podľa ministra otvorení aj inovatívnym prístupom vrátane možnosti využívať extrateritoriálne centrá na spracovanie žiadostí o azyl mimo Európskej únie Na dobré fungovanie schengenského priestoru má dôležitý vplyv vízová politika, pričom je podľa ministra vnútra nevyhnutné vytvárať tlak na tretie krajiny, hlavne krajiny západného Balkánu, aby si svoju vízovú politiku zosúladili s vízovou politikou členských štátov. Opätovné zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach by malo podľa neho zostať iba krajným riešením.Šutaj Eštok zároveň partnerov informoval o súčasnej situácii z pohľadu sekundárnej tranzitnej migrácie na území SR, ktorá medziročne klesla.„Na východnej hranici so Slovenskom je situácia aktuálne pokojná. Spoločné hliadky na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici sú účinnou prevenciou nielen nelegálnej migrácie, ale aj cezhraničnej trestnej činnosti," informovalo ministerstvo vnútra