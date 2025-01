Slovenský animovaný film Príbehy z čarovnej záhrady bude mať svetovú premiéru na prestížnom festivale Berlinale

Bábkový film inšpirovaný detskou knihou O nepotrebných veciach a ľuďoch českého autora Arnošta Goldflama je oslavou umenia rozprávania príbehov. Jedinečným spojením fantázie, humoru a citlivého skúmania straty ukazuje, ako môže predstavivosť pomôcť rodinám zostať si blízkymi a nájsť radosť aj v ťažkých časoch.

Film rozpráva príbeh troch detí, ktoré prvýkrát od úmrtia ich starej mamy, majsterky rozprávania príbehov, strávia noc u starého otca. Keďže nemôžu zaspať bez rozprávky na dobrú noc, rozhodnú sa vymyslieť si vlastné príbehy a vydajú sa na cestu, ktorá im ukáže, že rozprávanie príbehov im môže pomôcť vyrovnať sa so životnými výzvami.

„Bola to fantastická, priateľská spolupráca, ktorá trvala neuveriteľných desať rokov a vyžadovala si trpezlivosť od všetkých spolupracovníkov, finančných inštitúcií a množstva ďalších partnerov. Svetová premiéra na Berlinale je pre nás všetkých veľkou odmenou a zadosťučinením," povedal Juraj Krasnohorský, producent zo spoločnosti Artichoke. „Je to ďalší úspech pre slovenskú animáciu, ktorej sa v posledných rokoch mimoriadne darí reprezentovať našu kinematografiu na najprestížnejších festivaloch. Pre našu spoločnosť je to už druhý animovaný film so svetovou premiérou na Berlinale v priebehu dvoch rokov.“

Film Príbehy z čarovnej záhrady vznikol ako štvorstranná koprodukcia s rovnocenným kreatívnym vkladom zo štyroch krajín, ktoré zastupujú produkčné spoločnosti Maurfilm (Česká republika), Artichoke (Slovensko), ZVVIKS (Slovinsko) a Vivement Lundi ! (Francúzsko). Na filme pracovali štyria režiséri - David Súkup (Česká republika), Patrik Pašš (Slovensko), Leon Vidmar (Slovinsko) a Jean-Claude Rozec (Francúzsko). Medzinárodný názov filmu je Tales from the Magic Garden.

„Detské filmy sa z obavy, že to v malom divákovi vyvolá negatívne emócie, často vyhýbajú téme smrti. Dôsledkom potom je, že deti, ktoré tragickú udalosť v rodine prežívajú, majú pocit, že sú samé, bez emočnej podpory, pretože všetci naokolo sa tvária, akoby sa nič nestalo," vysvetľuje slovenský režisér Patrik Pašš a dodáva: „Napriek tvorivým a finančným rizikám sa producenti rozhodli pristúpiť k tejto citlivej téme opatrne a citlivo, a práve preto je tento film pre mňa taký dôležitý."

Slovenská hudobná skladateľka Lucia Chuťková komentuje výzvy tejto jedinečnej spolupráce slovami: „Snažila som sa vytvoriť jednotný, harmonický vesmír spájajúci štyri príbehy s vlastnými postavami a víziou štyroch režisérov, ktorí majú svoje vlastné estetické vnímanie. Bolo to pre mňa na jednej strane náročné, ale zároveň veľmi inšpiratívne, a hudobne to prinieslo bohatú inštrumentálnu rozmanitosť, ktorá spája film do plynulého rozprávania." Hudbu k filmu nahral orchester Slovenskí symfonici pod taktovkou dirigenta Adriána Kokoša vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Svetovú premiéru bude mať film na festivale Berlinale 16. februára 2025, následne bude predstavený aj na prehliadke Cartoon Movie v marci 2025. Do slovenských kín príde na jeseň v distribúcii spoločnosti Bear With Me Distribution.

Príbehy z čarovnej záhrady koprodukovali Česká televízia, STVR, RTV Slovenija a Pictanovo s podporou regiónu Hauts-de-France a štúdia Personne n'est parfait!. Finančne ho podporili Eurimages, Creative Europe - MEDIA, Státní fond kinematografie, Audiovizuálny fond, Slovinské filmové centrum a ďalšie inštitúcie.