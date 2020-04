Slovenský bek Michal Čajkovský predĺžil zmluvu s ruským Dinamom Moskva o dva roky

V play-off vyradili Spartak

17.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Michal Čajkovský zostane aj ďalšie dva roky hráčom Dinama Moskva . Dvadsaťsedemročný robustný obranca predĺžil zmluvu s "modro-bielymi" do 30. apríla 2022. Informuje o tom klubová stránka účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy aj ďalšie ruské internetové zdroje.Čajkovský je súčasťou Dinama Moskva od konca roku 2018, predtým pôsobil v KHL aj v tíme Avtomobilist Jekaterinburg V neukončenej sezóne 2019/2020 v 58 zápasoch nazbieral 31 bodov za 9 gólov a 22 asistencií, na konte mal aj 72 trestných minút. V play-off pridal 4 body za 2 góly a 2 asistencie.Jeho tím si v osemfinále play-off poradil so Spartakom Moskva 4:2 na zápasy a vo štvrťfinále si to mal rozdať s Jokeritom Helsinki. K tejto sérii už nedošlo a sezónu predčasne ukončili pre pandémiu koronavírusu.Celkovo bratislavský rodák počas pôsobenia v Moskve odohral za Dinamo 97 zápasov a popri 41 bodoch zaujal aj bilanciou 22 plusových bodov."Aj v tejto ťažkej dobe poznačenej koronavírusom sa podpisujú nové kontrakty s hráčmi. Ak je klub stabilný, nie je to problém. Z mojich hráčov sme okrem Čajkovského už podpísali aj Kanaďana Patricea Cormiera v Kazani," uviedol hráčsky agent Aljoša Pilko v rozhovore pre portál sport24.ru.O svojom slovenskom klientovi pridal aj informáciu navyše v súvislosti s jeho posezónnym odchodom na Slovensko. "Čajkovský bol vôbec posledný hráč, ktorý odletel z Moskvy pred uzavretím hraníc Ruska so Slovenskom. Pomohli sme mu vybaviť charterový let, aby mohol ísť priamo do Bratislavy," vysvetlil Pilko.