Slovenský brankár Rybár bude pôsobiť vo fínskom Kärpätu Oulu

Oulu 1. júla (TASR) - Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár bude v novej sezóne obliekať dres účastníka fínskej najvyššej súťaže Kärpät Oulu. Stane sa tak spoluhráčom krajana Michala Krištofa, ktorý s klubom predĺžil zmluvu do roku 2022. Kärpät o tom informoval na svojom webe.Rybár v uplynulej sezóne odchytal 37 zápasov za Grand Rapids Griffins v AHL. Mal priemer úspešnosti zákrokov 90,8 percenta a 2,49 inkasovaných gólov na zápas. V drese Slovenska sa predstavil na MS 2018 i 2019 a aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.povedal Rybár. Oulu po sezóne opustil brankár Vein Vehviläinen, ktorý sa rozhodol pre odchod do zámoria.uviedol športový riaditeľ klubu Harri Aho.V Kärpäte bude pokračovať aj útočník Krištof. Obe strany sa dohodli na zmluve do konca sezóny 2022.povedal Krištof. Dvadsaťpäťročný útočník bol v sezóne 2018/2019 tretím najproduktívnejším hráčom klubu, nazbieral 39 bodov (9+30).