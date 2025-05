Slovenský Červený kríž má 3 nové vozidlá, získal ich vďaka Nadačnému fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu

27.5.2025 (SITA.sk) -Už 9 rokov spoločnosť Kaufland podporuje prepravnú službu SČK, ktorá je určená nielen pre ľudí so špeciálnymi potrebami pri preprave. Vďaka tejto spolupráci môže Slovenský Červený kríž vylepšovať a rozširovať svoju sieť služieb. Okrem prepravy k lekárovi, na úrady alebo do obchodu tieto autá doručujú klientom lieky či rozvážajú obedy. Prinášajú tiež potravinovú pomoc, a to aj vďaka štedrosti zákazníkov, ktorí sa každoročne zapájajú do potravinovej zbierky vo všetkých predajniach Kauflandu.hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva:Obyvateľov Žiaru nad Hronom čaká výmena pokazeného auta za nové, v Čadci toto priestranné vozidlo, označené emblémom Červeného kríža, s prepravou iba začína. Miestni seniori, hendikepovaní či onkologickí pacienti, osamelí rodičia s deťmi aj tí, ktorí bývajú na odľahlejších miestach, sa vďaka nemu prepravia na potrebné miesta o čosi jednoduchšie. Novú posilu na štyroch kolesách získajú aj v Humennom. Prepravná služba Slovenského Červeného kríža tu denne dokazuje, že každá jazda môže byť mostom medzi dvoma svetmi.vysvetľuje PhDr. Silvia Knapiková, riaditeľka Územného Spolku Slovenského Červeného kríža v Humennom. Vozidlá tu absolvujú viac než 2 500 výjazdov za klientmi ročne, mnohí počas jazdy zažijú viac ľudskej blízkosti než za celý deň. Pravidelná klientka v Humennom odhaľuje ďalší nenahraditeľný význam terénnych sociálnych služieb:V roku 2024 prepravné služby Slovenského Červeného kríža rozviezli viac ako 300 000 obedov a uskutočnili vyše 34 000 výjazdov ku klientom, ktorí potrebovali pomoc. Flotila vozidiel sa vďaka podpore reťazca rozrástla na 36. Denne prispieva k odstráneniu sociálnej izolácie medzi najohrozenejšími skupinami. Od roku 2017 najazdili autá od Kauflandu už viac ako 1,5 milióna kilometrov po celom Slovensku.Informačný servis