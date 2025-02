Slovenský cestovný ruch dosiahol druhý najlepší výsledok, v roku 2024 sme mali takmer šesť miliónov ubytovaných hostí

K najlepšiemu roku chýbalo osem percent

12.2.2025 (SITA.sk) - Slovenské hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia navštívilo v minulom roku podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR takmer 6 miliónov ubytovaných hostí (5,9 milióna). Ich počet medziročne stúpol o 3 %. Ide o druhý najlepší výsledok cestovného ruchu na Slovensku.K historicky najúspešnejšiemu predcovidovému roku 2019 ubytovateľom chýbalo 516-tisíc hostí, teda približne 8 %. Takmer dve tretiny celkovej návštevnosti tvorili domáci turisti, necelých 2,2 milióna predstavovali návštevníci zo zahraničia. Obe hodnoty medziročne mierne vzrástli, tesnejšie sa k rekordom z roku 2019 priblížila domáca klientela.„Takmer šesť miliónov ubytovaných hostí a druhý najlepší výsledok za celú históriu Slovenska nás teší, je odrazom systematickej a odbornej práce na propagácii našej krajiny naprieč celou našou organizáciou. Som nesmierne rada, že za aktivitami SLOVAKIA TRAVEL vidieť výsledky, či už ide o prezentáciu Slovenska na mediálnej úrovni, účasti na výstavách a veľtrhov, organizovanie FAM tripov a press tripov, práca našich zahraničných zastúpení. To všetko prispieva ku kontinuálnemu rastu návštevníkov. V našom úsilí budeme pokračovať a pevne verím, že sa nám v blízkej dobe podarí prekonať aj historický rok 2019,“ uviedla k výsledkom generálna riaditeľka národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL Ivana Vala Magátová Pozitívne správy hlásia aj jednotlivé regióny, vo všetkých ôsmich krajoch počet turistov podľa Štatistického úradu SR medziročne stúpol a podarilo sa dosiahnuť nové postcovidové rekordy ako pri domácich, tak pri zahraničných hosťoch.Výnimkou bol len žilinský región, ktorý na jednej strane dosiahol historicky najvyšší počet zahraničných turistov, ale ako jedinému z ôsmich krajov mu ubudol počet domácich návštevníkov. Najnavštevovanejšími regiónmi boli v roku 2024 Bratislavský a Žilinský kraj, ktoré dohromady privítali viac ako 2,7 milióna hostí. Miliónovú hranicu počtu návštevníkov pokoril aj Prešovský kraj.V samotnom decembri navštívilo ubytovacie zariadenia na Slovensku 409-tisíc turistov. Medziročne to predstavuje nárast o takmer 10 %, na dosiahnutie výsledkov z decembra 2019 chýbalo len necelých 26-tisíc návštevníkov, teda asi 6 %. Aj v decembri tvorila takmer dvojtretinový podiel domáca klientela. Jej celkový počet sa medziročne zvýšil o viac ako 7 % a dosiahol 256-tisíc ubytovaných. Zahraničných hostí pribudlo 14 %, ubytovacie zariadenia na Slovensku využilo 153-tisíc cudzincov.Posledný mesiac roku 2024 priniesol medziročný nárast návštevnosti v šiestich krajoch Slovenska, najvýraznejšie to bolo v Banskobystrickom a Košickom kraji. Žilinský a Prešovský kraj dokonca podľa Štatistického úradu SR mierne prekonali hodnoty návštevnosti z decembra 2019. Najnavštevovanejším regiónom bol Bratislavský kraj so 118-tisíc hosťami. Tento kraj prilákal aj takmer 50 % všetkých cudzincov. V rebríčku návštevnosti regiónov ďalej nasledovali Žilinský, Prešovský a Banskobystrický kraj.