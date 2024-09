Slovenský film Ema a smrtihlav zabojuje o Oscara

Nominovaných bolo desať filmov

Príbeh Emy a Smrtihlava

priblížila SFTA s tým, že Marika ako osamelá žena púta pozornosť kapitána Hlinkovej gardy a tiež nemeckého nacistického dôstojníka. Hlavné úlohy vo filme obsadili

a Nico Klimek.

Ministerstvo kultúry ohrozuje ďalší vývoj filmového umenia

Napokon tak možnosť zabojovať o najprestížnejšie ocenenie dostala historická dráma Ivety Grófovej. Rozhodnutie oznámila prezidentka SFTA Katarína Krnáčová na festivale Cinematik . Víťazný film bol ohlásený na tomto filmovom festivale v Piešťanoch historicky prvýkrát.Ako SFTA spresnila, nominovaných bolo desať filmov a hodnotila ich porota všetkých členov SFTA. Hlasovanie pritom muselo prebiehať v súlade s podmienkami Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) Pred hlasovaním mali akademici k dispozícii všetky prihlásené filmy na bezpečnej online platforme. Potom sa uskutočnilo hlasovanie, na ktorom sa tento rok zúčastnilo 111 hlasujúcich. Ako podotkla Krnáčová, tento rok zaznamenali rekordný počet hlasov.„Medzi filmami, ktoré skončili na prvých troch miestach, bol rozdiel len niekoľko hlasov, dokonca o víťazovi rozhodol iba jeden,” doplnila prezidentka SFTA. Nominovaná snímka Ema a Smrtihlav vznikla ako adaptácia knižnej novely spisovateľa Petra Krištúfka. SFTA s poľutovaním informovala, že sa Krištúfek pre tragickú nehodu nedožil režírovania vlastného diela. Réžie filmu sa napokon zhostila slovenská režisérka Iveta Grófová.SFTA priblížila, že príbeh sa odohráva v časoch slovenského vojnového štátu, kde maďarská krajčírka Marika prišla o prácu a odchádza z Bratislavy, aby sa mohla vrátiť do domu po manželovi v slovensko-maďarskom pohraničí.„Vo vojnovom Slovenskom štáte to vrie. Česi už boli vyhnaní z krajiny, Židia sú deportovaní a Marika so svojím maďarským pôvodom to tiež nemá ľahké. Navyše, v jej stodole sa pred nacistami a gardistami schováva židovský chlapec,"Krnáčová tiež pripomenula, v akej situácii je aktuálne slovenská kultúra a celý rezort kultúry . Podľa prezidentky SFTA ministerstvo kultúry ohrozuje ďalší vývoj filmového umenia na Slovensku.„Spájame sa naprieč všetkými umeleckými odvetviami a naprieč celým Slovenskom, aby sme vyjadrili hlasný nesúhlas s deštrukčnými zásahmi zo strany vedenia ministerstva kultúry do kultúry na všetkých jej úrovniach," uviedla Krnáčová a pripomenula, že k sobotňajšiemu dňu sa zapojilo do Kultúrneho štrajku až 3 360 ľudí z 90 miest na celom Slovensku. Ako prezidentka SFTA doplnila, filmové festivaly a ocenenia sú oslavou filmu a slovenská audiovizuálna obec má byť právom na čo hrdá.„Slovenské filmy sú úspešné či na zahraničných festivaloch, alebo aj v domácich kinách. Podporujme sa navzájom a chráňme si slobodnú tvorbu. Víťaznému filmu Ema a Smrtihlav veľmi držíme palce a veríme, že bude so cťou reprezentovať Slovensko na amerických Oscaroch," uzavrela Krnáčová.