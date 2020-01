Slovenský finančník Krúpa kúpil akcie Manchestru United, predtým zarobil na Borussii Dortmund

Desiatky tisíc akcií

Výnosy stále rastú

8.1.2020 - Investičná skupina Krupa Global Investments patriaca do portfólia slovenského finančníka Pavla Krúpu nakúpila akcie anglického futbalového klubu Manchester United. Ako uviedol web e15.cz, skupina za ne zaplatila v prepočte približne 870-tisíc eur, dnes je hodnota spomenutej investície približne 1,1 milióna eur."Akcie Manchestru United sme nakupovali v priebehu posledných troch mesiacov uplynulého roka, aktuálne držíme zhruba 60-tisíc akcií," uviedla hovorkyňa Krupa Global Investments Barbora Hanáková. Momentálne sa akcie ManUnited predávajú na newyorskej burze za viac než 20 dolárov. Krúpov vklad predstavuje zatiaľ iba stotiny percenta z celkovej trhovej hodnoty akcií klubu.Slovenský finančník poodhalil, prečo sa rozhodol nakúpiť akcie historicky najúspešnejšej anglickej futbalovej značky. "Podľa nášho názoru boli akcie Manchestru United hlboko podhodnotené v porovnaní s inými futbalovými klubmi v Európe s podobnou základňou fanúšikov, kultúrou a povedomím o značke, a to na úrovni okolo 16 až 17 dolárov za akciu," povedal Krúpa.Tímu Manchester United sa v ostatnom čase príliš nedarí napĺňať športové ciele. V minulej sezóne 2018/2019 skončil v anglickej Premier League na 6. mieste a nedostal sa do prestížnej Ligy majstrov. V aktuálnom ročníku PL sa momentálne nachádza v tabuľke na 5. mieste.Podľa skupiny Krupa Global Investments však komerčné výnosy a tržby z jednotlivých stretnutí stále rastú rýchlym tempom. Ako dodáva web e15.cz, podľa vlaňajšej štúdie spoločnosti KPMG bol klub z Old Traffordu druhým najhodnotnejším v Európe hneď po španielskom Reale Madrid."Skupina KGI verí, že Manchester United je jedna z najsilnejších značiek vo svetovom športe, nielen vo futbale," podotkol Krúpa.Štyridsaťsedemročný rodák z Bratislavy už má skúsenosť s investovaním do zahraničných futbalových klubov. V uplynulom roku Krúpa kúpil podiel v nemeckej Borussii Dortmund , kde získal 1,16 milióna akcií. V tom čase bola ich hodnota približne 6,7 milióna eur a Krúpa bol vďaka podielu 1,27 percenta siedmym najväčším akcionárom BVB.Po tom, ako sa akcie dortmundského klubu dostali na historické maximum, ich investičná skupina Krupa Global Investments predala. "KGI vtedy zhodnotila svoju investíciu o viac než 30 percent," poznamenala Hanáková.