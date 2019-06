Slovenský golfista Sabbatini je po 3. kole na US Open na 48. mieste

Slovenský golfista Rory Sabbatini, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pebble Beach 16. júna (TASR) - Slovenský golfista Rory Sabbatini figuroval po 3. kole na 119. ročníku US Open na 48. mieste. V sobotu zvládol ihrisko v kalifornskom Pebble Beach zahrať na 73 úderov, keď zaznamenal dvakrát birdie, ale aj štyri bogey. Celkovo sa s bilanciou 216/+3 naďalej drží v prvej päťdesiatke, oproti poradiu po 2. kole si pohoršil o tri priečky.Na treťom major turnaji sezóny si líderskú pozíciu udržiaval Američan Gary Woodland (202/-11), ktorý mal náskok jedného úderu pred druhým Justinom Roseom z Anglicka (203/-10). Na treťom mieste boli pred záverečným kolom spoločne Brooks Koepka a Chez Reavie z USA a Juhoafričan Louis Oosthuizen (všetci 206/-7).Pre Sabbatiniho je to prvá účasť na major turnaji v tejto sezóne, na aprílovom Masters a májovom PGA Championship neštartoval. Na US Open sa predstavil už dvanástykrát.