Slovenský hovorca Európskej komisie pre zahraničnú politiku zmietol Putinove vyhrážky jadrovými zbraňami

Putin šíri známu lož

Represia na spôsob Stalina

29.2.2024 (SITA.sk) - Putinove vyhrážky sú súčasťou jeho úsilia o znovuzvolenie a dlhoročných klamstiev. Na brífingu v Bruseli takto okomentoval štvrtkové vyhlásenia šéfa Kremľa slovenský hovorca Európskej komisie (EK) pre zahraničnopolitické otázky Peter Stano Putin vo štvrtok počas vystúpenia v ruskom parlamente okrem iného hovoril o „plnej pripravenosti“ ruských jadrových síl a pohrozil krajinám Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) následkami, ak vyšlú svojich vojakov na Ukrajinu.Obavy, že Rusko zaútočí na európske krajiny, zároveň označil za „nezmysel“.„Tento prejav treba vnímať v kontexte nadchádzajúcich prezidentských volieb v Rusku. Je to súčasť Putinovho úsilia o znovuzvolenie," povedal Stano.Dodal, že je to tiež jeden z mnohých príkladov toho, ako sa Putin snaží na niekoho iného zhodiť svoju vinu za rozpútanie vojny na Ukrajine a snahy o vyvolanie nestability v regióne.„Je to pre neho ďalšia príležitosť, ako šíriť známu lož. Neustále klame vlastný národ a zavádza verejnosť v zahraničí, pretože niektorí ho naďalej radi počúvajú,“ zdôraznil Stano.Pripomenul, že to bol Putin, kto začal vojnu proti Ukrajine, a je hlavný vinník za všetky dôsledky, či už na Ukrajine, v Rusku a vo svete.Stano tiež zdôraznil, že všetky Putinove jadrové hrozby sú úplne neakceptovateľné a nevhodné.„Putin klame národ, ktorý žije pod železnou päsťou a represiou na spôsob Stalina. Armáda je v katastrofálnom stave, ekonomika kolabuje, dôvera v krajinu je úplne zničená a jeho snahy o zničenie Ukrajiny zlyhali,“ skonštatoval Stano.