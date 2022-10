Slovenský káder odštartuje kvalifikáciu na majstrovstvá Európy domácim zápasom proti Luxembursku

Slovenskí futbaloví reprezentanti odštartujú kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy v roku 2024 v Nemecku marcovým domácim zápasom proti výberu Luxemburska. Úvodné stretnutie je naplánované na štvrtok 23. marca 2023 o 20.45 h. Zverenci talianskeho trénera Francesca Calzonu sa v kvalifikačnej J-skupine stretnú aj s tímami Portugalska, Bosny a Hercegoviny, Islandu a Lichtenštajnska.

10.10.2022 (Webnoviny.sk) -Tri dni po prvom zápase, v nedeľu 26. marca, nastúpia Slováci opäť na domácej pôde proti reprezentácii Bosny a Hercegoviny. V kvalifikácii budú pokračovať dvoma júnovými duelmi na ihriskách súperov - v sobotu 17. júna na Islande (20.45 h) a utorok 20. júna v Lichtenštajnsku (20.45 h). V piatok 8. septembra (20.45 h) sa predstavia doma proti Portugalčanom, v pondelok 11. septembra (20.45 h) je na programe odvetný súboj proti Lichtenštajnsku.V Portugalsku sa slovenskí futbalisti stretnú s majstrami Európy z roku 2016 v piatok 13. októbra (20.45 h), v pondelok 16. októbra (20.45 h) si zahrajú v Luxembursku. Na štvrtok 16. novembra (20.45 h) je naplánovaný záverečný domáci duel Slovenska v kvalifikácii proti Islandu a v nedeľu 19. novembra 2023 ukončia Slováci kvalifikáciu stretnutím v Bosne a Hercegovine (20.45 h).O ME 2024 sa bude bojovať v desiatich skupinách, sedem z nich bude päťčlenných a tri šesťčlenné. Z každej z desiatich skupín postúpia priamo na ME najlepšie dve mužstvá. Baráž o zvyšné tri miestenky sa uskutoční v závere marca 2024. Kontinentálny šampionát bude od 14. júna do 14. júla 2024 hostiť desať nemeckých miest - Mníchov, Berlín, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanom, Kolín nad Rýnom, Stuttgart a Lipsko.