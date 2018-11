Slovenský krajan v USA: Až 17. november mi otvoril oči

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. novembra (TASR) - Keď sa teraz človek pozerá do minulosti, tak zisťuje, ako málo sme toho vedeli: my teraz musíme dnešnú mládež vzdelávať lepšie, než vzdelávali nás - aby nemusela zažiť to, čo sme zažili my. Aj tieto slová zazneli na slovenskom veľvyslanectve vo Washingtone pri príležitosti výročia 17. novembra.uviedol pre TASR starosta krajanského spolku American Sokol Washington Miloš Tóth.Vysvetlil, že socialistické školstvo im povedalo len veľmi málo o tom, ako to všetko bolo, a naučilo ich veľmi málo o československých légiách, Masarykovi či Štefánikovi.Podujatie pripomínajúce udalosti z roku 1989 zorganizoval náš zastupiteľský úrad v rámci série podujatí pri príležitosti viacerých významných tohtoročných výročí. Podľa slovenského veľvyslanca v USA Ivana Korčoka sú takého podujatia vynikajúcou príležitosťou, ako spojením histórie a kultúry prezentovať našu krajinu.Korčok pre TASR zdôraznil, že najdôležitejšie je uvedomiť si cestu, akú Slovensko od 17. novembra 1989 prešlo. Hoci otázky a odpovede typu, prečo si to treba pripomínať, už môžu znieť podľa neho ako klišé, stále je potrebné pripomínať si tieto udalosti, cestu k nim a to, že táto cesta sa vlastne ešte neskočila.uviedol Korčok.Jerome Barry, zakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie Embassy Series, v spolupráci s ktorou veľvyslanectvo podujatie zorganizovalo, pripomenul výrok amerického filozofa a spisovateľa španielskeho pôvodu Georgea Santayanu (1863-1952): "uviedol Barry.Podľa krajana Petra F. Kukuru, ktorý žije v Amerike 50 rokov, je dôležité - najmä pri malých krajinách, akou je Slovensko - udržiavať hrdosť a národovosť, a práve pripomínanie si udalostí, akou bola Nežná revolúcia, je jedným zo spôsobov, ako to robiť. A prečo si to pripomínajú aj Slováci, ktorí prežili už viac v USA než na Slovensku?uviedol Kukura.Podujatie prítomným spríjemnili a slovenské umenie predstavili huslista Dalibor Karvay a gitaristka Miriam Brüllová, ktorí interpretovali skladby svetoznámych skladateľov.