Slovenský nivelačný systém, ktorý sa stal bestsellerom v celej Európe

Ďalšie výhody predaja cez Amazon:



Iba s jedným účtom môžete osloviť zákazníkov z celej Európy na piatich trhoch EÚ (Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.it a Amazon.es) a spravovať všetky svoje zoznamy produktov a inventár v Európe.



S viac ako 30 produktovými kategóriami môžete predávať cez Amazon v Európe širokú škálu produktov. Navyše môžete vylepšiť svoju stratégiu predaja s našim kalendárom nákupných špičiek v EÚ.



Ak predávate tovar v ktorejkoľvek krajine EÚ, je pravdepodobné, že sa od vás bude vyžadovať registrácia pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Naši poskytovatelia riešení vám môžu pomôcť urobiť registráciu pre DPH jednoduchou a nekomplikovanou. Spoločnosť Amazon prijíma platby v mnohých menách a za zjednodušenie spracovania vám platí v miestnej mene.



28.10.2021 (Webnoviny.sk) -Slovenská značka Levello na trhu poskytuje kvalitný nivelačný a fixačný systém. Vďaka nemu nie je problémom dosiahnuť jednoduchú, rýchlu a dokonale rovnú pokládku dlažieb a obkladov. Spočiatku o nej vedeli len slovenskí a českí zákazníci, no od roku 2018, keď sa značka rozhodla spustiť predaj svojich produktov cez Amazon, je Levello dobre známe aj v krajinách, ako sú Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Francúzsko, Španielsko a dokonca aj Malta. Ich Nivelačný a fixačný systém LEVELLO sa stal dokonca v priebehu roka a pol vo svojej kategórii absolútnym bestsellerom.,,Hľadali sme nové trhy a ďalšie možnosti predaja v zahraničí, nielen prostredníctvom vlastného e-shopu na Slovensku alebo v Česku. Vtedy sme si vytvorili účet predajcu v Amazone a v priebehu niekoľkých dní sme mali naplno rozbehnutý predaj v niekoľkých krajinách Európy," opisuje začiatky predaja cez AmazonZ dôvodu pandémie boli mnohé podniky nútené úplne pozastaviť predaj vo svojich kamenných obchodoch. V prieskume realizovanom spoločnosťou FinGo sa ale zistilo, že vlani online nakupovanie v Európskej únii vzrástlo medziročne až o štyri percentá a až 72 percent Európanov nakupovalo online. Zo štúdie Small Biz Trends však vyplýva, že iba 26 % malých firiem sa pokúsilo vytvoriť svoj vlastný internetový obchod.,,K predaju cez vlastný e-shop potrebujete mnoho skúseností a zručností, minimálne s tvorbou web stránok a programovania. Ďalej sú potrebné finančné prostriedky na propagáciu a etablovanie sa na danom trhu," opisuje Radovan Brichta. ,,Cez Amazon nepotrebujete vedieť skoro nič, len zalistujete svoj produkt a okamžite predávate, čo je obrovskou výhodou."Amazon umožňuje obchodníkom odpovedať na dopyt zákazníkov po bezpečnom a pohodlnom nákupe. Cez Amazon si môžu zákazníci z pohodlia vlastných domovov zadovážiť svoje obľúbené produkty aj od slovenských firiem. A pritom všetko, čo musia predajcovia urobiť, je doručiť produkty do logistického centra Amazonu a tam sa už postarajú o zvyšok – uskladnenie, doručenie aj zákaznícky servis,,Do budúcna plánujeme rozšíriť predaj do mnohých ďalších krajín a budovať tak našu značku prostredníctvom Amazonu, nakoľko dôveryhodnosť tohto marketplace-u je vysoká. Amazon ponúka aj možnosť reklamy produktov, ich marketingový nástroj je veľmi prehľadný a dobre nastaviteľný. Na predajnom účte všetko funguje na 100%, a ak náhodou nie, Amazon sa to snaží okamžite opraviť a zdokonaliť. Amazon je hotový zázrak," skonštatoval.Predaj cez Amazon je veľmi jednoduchý – stačí si založiť účet predajcu , vytvoriť zoznam produktov a môžete začať generovať tržby.Viac informácií o možnosti predaja cez Amazon nájdete na amazon-news.sk/Predavaj-na-amazon Informačný servis