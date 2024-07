Slovenský olympijský dom v Paríži ponúkne fanúšikom bohatý program, návštevu ohlásilo aj monacké knieža

Tepna spoločenského života

Bohatý program

Olympijský festival na Kuchajde

25.7.2024 (SITA.sk) - Už v piatok 26. júla odštartujú v Paríži Letné olympijské hry 2024. Slovenský olympijský dom v parku La Villette poskytne zázemie športovcom aj fanúšikom a zároveň predstaví Slovensko obrovskému medzinárodnému publiku. Národný stánok Slovenska bude pre verejnosť prístupný od 27. júla.Spolu s ďalšími národnými domami sa nachádza v Parku La Villette, ktorý je s návštevnosťou 10 miliónov ľudí za rok doslova tepnou spoločenského života. Otvorený bude do posledného dňa olympiády 11. augusta, denne od 10:00 do 23:00. Navštíviť ho môže každý, kto sa zaregistruje na internetovej stránke www.house.olympic.sk, kde sú zároveň dostupné praktické informácie pre návštevníkov.Slovenský národný dom počas podujatia zároveň navštívia významné osobnosti politického, športového a spoločenského života. Ako informovala vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová , na jeho otvorení sa zúčastní prezident SR Peter Pellegrini a predseda Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel . Na pondelok 29. júla ohlásilo svoju návštevu monacké knieža Albert II. Ten si na olympiáde v roku 2002 v kanadskom Vancovere obľúbil slovenský dom natoľko, že sa jeho návšteva stala tradíciou na všetkých nasledujúcich olympiádach.Slovenský olympijský dom - Maison Slovaque ponúkne návštevníkom bohatý program. Mladú pop kultúru reprezentuje Martin Harich so svojou kapelou, živelnú, tradičnú kultúru, prinesie formácia Čardáš Gang. Nadšencov elektronickej tanečnej hudby potešia hudobné vstupy DJ-a Lukáša Elsyho Chmuru.„V slovenskom olympijskom dome si budú môcť návštevníci vyskúšať aj cyklotrenažér a pokochať sa cyklotrasami po Slovensku. Virtuálne si tak pozrú napríklad Poloniny, Banskú Štiavnicu, Čičmany, Košice a iné,“ priblížila generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.Prezentácia Slovenska by sa určite nezaobišla bez ľudových tancov a piesní, ktoré v Paríži odprezentuje zoskupenie Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Prostredníctvom filmov Pavla Barabáša a fotografií Filipa Kuliševa zas návštevníci spoznajú slovenskú divokú prírodu, UNESCO pamiatky, historické miesta a tradície. Tí aktívnejší môžu absolvovať remeselné dielne s umelcami a vyskúšať si v nich výrobu náhrdelníkov, tkanie kobercov a vyšívanie ľudových motívov.Fanúšikov športu, ktorí nemôžu cestovať do Paríža, no chcú precítiť atmosféru olympiády, poteší Olympijský festival pri jazere Kuchajda v mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Počas konania LOH sa tam denne budú konať športové hry, súťaže, živé koncerty hviezd slovenskej hudby a chýbať nebudú ani priame prenosy z olympijských hier v Paríži.„Vďaka licencii od Medzinárodného olympijského výboru môžeme aj na Kuchajdu priniesť olympijskú atmosféru, ktorú mnohí Slováci ešte naživo nezažili. Ponúkame celým rodinám možnosť stráviť príjemné dni, vyskúšať si rôzne športové disciplíny v prítomnosti známych športových mien a ešte popritom podporovať našich olympionikov v ich parížskom snažení,“ povedal prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.