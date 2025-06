Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík nedokončil svoje jubilejné 100. preteky v seriáli MS, po kolízii skončil v nemocnici

Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík nedokončil svoje jubilejné 100. preteky v seriáli MS. V 6. podujatí sezóny 2025 Speedway GP v poľskom Gorzówe vypadol po kolízii s Nemcom Kaiom Huckenbeckom v druhej jazde. Z dráhy odišiel v sprievode lekárov a za mohutného potlesku divákov nasadol do sanitky, ktorá ho previezla na vyšetrenia do nemocnice.





Pre Vaculíka išlo o špeciálne preteky nielen z pohľadu kariérneho jubilea, ale aj vzhľadom na ich dejisko, keďže v poľskej extralige jazdí práve za domáci tím Stal Gorzów. Šieste podujatie sezóny Speedway GP odštartoval 2. miestom za Čechom Janom Kvěchom. Už v úvode druhej jazdy sa pri nájazde do zákruty dostal do kolízie s Huckenbeckom, ktorý zadným kolesom narazil do Vaculíkovho predného a slovenský jazdec následne vrazil do bariéry. Obaja spadli z motoriek a preteky boli prerušené. Huckenbeck sa ešte pokúsil pokračovať, no po dvoch jazdách odstúpil.Z triumfu na VC Poľska v Gorzówe sa napokon tešil 28-ročný Austrálčan Brady Kurtz. Pre nováčika v seriáli Speedway GP to bolo štvrté pódium v sezóne a premiérové víťazstvo v kariére. V súboji o prvenstvo zdolal aj lídra priebežného poradia Poliaka Bartosza Zmarzlika, ktorý nezískal svoje jubilejné 30. víťazstvo. „Vedel som, kto bol môj súper a preto som musel byť neustále koncentrovaný. Je to najväčšie víťazstvo v mojej doterajšej kariére. Celý tím dnes odviedol skvelú prácu, ale nielen dnes. Ďakujem všetkým, ktorý mi pomohli k tomuto triumfu,“ poznamenal Kurtz.Vaculík figuruje v priebežnom hodnotení na 12. mieste, doteraz nazbieral 38 bodov. Siedme preteky 10-dielneho seriálu MS sú na programe v sobotu 5. júla vo švédskej Malille.

Veľká cena Gorzówa, výsledky:



1. Brady Kurtz (Aus.) 59,133, 2. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 0,294, 3. Dan Bewley (V. Brit.) +0,928, 4. Fredrik Lindgren (Švéd.) +1,545.



priebežné poradie (po 6 z 10 pretekov):



1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 113 bodov, 2. Brady Kurtz (Aus.) 102, 3. Fredrik Lindgren (Švéd.) 87, 4. Dan Bewley (V. Brit.) 81, 5. Jack Holder 77, 6. Max Fricke, ... 12. Martin VACULÍK (SR) 38.