Slovenský plynárenský priemysel podporí slovenský šport 2 miliónmi eur

Bratislava 25. septembra (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a.s., podporí slovenský šport sumou 2 milióny eur. Odobril to v stredu na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR vládny kabinet.spresnil rezort hospodárstva vo vládnom materiáli.priblížilo MH SR v predkladacej správe.SPP v rámci spoločenskej zodpovednosti a svojich marketingových aktivít podľa MH SR vyhodnotil žiadosť SOŠV ako žiadosť, ktorá vzhľadom na sledovanosť športových podujatí, by prispela k budovaniu pozitívneho imidžu, reputácie a značky SPP.