SLOVENSKÝ POHÁR vo futbale: Žreb 1. kola dal dokopy tie dvojice

Žreb 1. kola 51. ročníka Slovenského pohára 2019/20:



FK 05 Levoča - MŠK Spišské Podhradie

OFK Agrifop Stakčín - TJ Slovan Belá nad Cirochou

FK Kamenica nad Cirochou - MFK Snina

TJ Ptava NV Ptičie - MŠK Spartak Medzilaborce

TJ Jasenov - ŠK Strážske

ŠK Sačurov - MFK Vranov nad Topľou

OFK Sečovská Polianka - OFK Tatran Bystré

OFK Tatran Kračúnovce - MFK Slovan Giraltovce

OŠK Budkovce - TJ Mladosť Kalša

TJ Hornád Ždaňa - FK Čaňa

FK Košická Nová Ves - FK Kechnec

TJ Družstevník Čečejovce - MFK Ťahanovce

OFK Slovan Poproč - MFK Spartak Medzev

FK Geča 73 - Slávia TU Košice

TJ Sokol Gemtex Rudná - FK Krásnohorské Podhradie

MFK Gelnica - Amatérsky Športový Klub Maria Huta

ŠK Harichovce - OŠK Rudňany

TJ Štart Hrabušice - FK Veľká Lomnica

TJ Tatran Ľubica - MFK Stará Ľubovňa

MŠK Slavoj Spišská Belá - ŠK Odeva Lipany

FC Pivovar Šariš Veľký Šariš - FK GerlachovMFK

Slovan Sabinov - MŠK Tesla Stropkov

FK Široké - OŠFK Šarišské Michaľany

FK Demjata - OŠK Fintice

FK Brezno - ŠK Partizán Čierny Balog

TJ Považan Pruské - TJ Partizán Domaniža

TJ Slovan Brvnište - TJ Kovo Beluša

TJ Plevník - Drienové - TJ Partizán Prečín

TJ Spartak Kvašov - OŠK Trenčianske Stankovce

OK Častkovce - Spartak Myjava

FK Spartak Bánovce nad Bebravou - AFC Nové Mesto nad Váhom

ŠK Vegum Dolné Vestenice - FC Baník Prievidza

FK Junior Kanianka - TJ Slovan Zemianske Kostoľany

MFK Baník Handlová - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom

TJ Tatran Uhrovec - FK Tempo Partizánske

TJ Agro Zemné - TJ Družstevník Bešeňov

TJ Družstevník Dvory nad Žitavou - FKM Nové Zámky

TJ Salka - FK Slovan Levice

KFC Kalná nad Hronom - Športové kluby Blava 1928

FC Bátorove Kosihy - FK Kolárovo

MŠK Hurbanovo - FK Marcelová

ŠK Kmeťovo - ŠK Šurany

FC Komjatice - TJ Veľké Lovce

ŠK Podlužany - OFK Veľký Ďur

ŠK Nevidzany - OFK 1948 Veľký Lapáš

ŠK Báb - ŠK Šoporňa

PFK Piešťany - TJ Družstevník Jacovce

ŠK Veľké Zálužie - MFK Alekšince

OFK Kovarce - OFK Solčany

OFK Veľké Ripňany - TJ Slovan Krušovce

FC Pata - FC Slovan Hlohovec

TJ Družstevník Zvončín - MFK Vrbové

TJ Družstevník Špačince - FK Bestrent Horná Krupá

FC Jelka - FC Slovan Galanta

TJ Družstevník Malá Mača - FK Voderady

TJ Družstevník Trstice - TJ Kostolné Kračany

TJ Baník Brodské - TJ Družstevník Radimov

TJ Slavoj Moravský Svätý Ján - TJ Nafta Gbely

OFK Mokrý Háj - TJ Slavoj Boleráz

TJ Slovan Skalité - TJ Tatran Krásno nad Kysucou

FK Tatran Turzovka - MŠK Kysucké Nové Mesto

TJ Pokrok Stará Bystrica - ŠK Čierne

TJ Tatran Oščadnica - TJ Spartak Vysoká nad Kysucou

OFK Kotešová - ŠK Javorník Makov

FK Predmier - TJ Višňové

TJ Slovan Magura Vavrečka - TJ Tatran Oravské Veselé

Oravan Oravská Jasenica - MŠK Námestovo

TJ Fatran Varín - OŠK Baník Stráňavy

TJ Družstevník Dlhá nad Oravou - MŠK FOMAT Martin

OŠK Švošov - FK Slovan Žabokreky

FK Slovan Trstená - TJ Družstevník Liptovská Štiavnica

OŠK Bešeňová - TJ Tatran Chlebnice

ŠK Gbeľany - TJ Družstevník Oravská Poruba

OŠK Dobrá Niva - MFK Zvolen

OŠK Likavka - ŠK Závažná Poruba

ŠK Belá - MFK Dolný Kubín

Attack Vrútky - FK Strečno

FK Nižná - ŠK Tvrdošín

TJ Lovča - ŠK Prameň Kováčová

FK 09 Bacúch - TJ Sokol Medzibrod

MFK Strojár Krupina - TJ Tatran VLM Pliešovce

FK Filjo Ladomerská Vieska - FK Rakytovce

OTJ Hontianske Nemce - FK Sitno Banská Štiavnica

ŠK Selce - ŠK Badín, OZ

ŠK Hrochoť - FK Šalková

OŠK Lieskovec - MFK Spartak Hriňová

MFK Revúca - MŠK Tisovec

FK Iskra Hnúšťa - FC 98 Hajnáčka

MFK Baník Veľký Krtíš - MŠK Novohrad Lučenec

OŠK Radzovce - TJD Príbelce

TJ Vinohrad Čebovce - FK Slovenské Ďarmoty

FK Jesenské - FTC Fiľakovo

FK Podkonice - ŠK Dynamo Diviaky

OŠK Dubovany - OFK Malženice

SDM Domino - OFK Dunajská Lužná

OŠK Slovenský Grob - ŠK Báhoň

Lokomotíva Devínska Nová Ves - OŠK Láb

SFC Kalinkovo - PŠC Pezinok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júla (TASR) - Už 51. ročník futbalového Slovenského pohára - Slovnaft Cup 2019/2020 odštartuje v piatok 19. júla jedným zápasom 1. kola medzi Levočou a Spišským Podhradím. Úvodné kolo sa bude hrať až do nedele 4. augusta. Žreb pavúka prvých troch kôl prebehol v pondelok, neskôr sa budú žrebovať dvojice ďalších kôl.Organizátorom súťaže je Slovenský futbalový zväz (SFZ), titul bude obhajovať Spartak Trnava. Ten v máji vo finále Nitre zdolal Žilinu až v rozstrele z 11 m a vybojoval si tak účasť v Európskej lige UEFA 2019/2020. SP sa od prvého kola až do štvrťfinále hrá na jeden zápas. V 2. kole už vstúpia do súťaže aj kluby 2. ligy a najvyššej Fortuna ligy. Trnava má prvé dve kolá voľno, Žilina sa v 2. kole stretne s úspešnejším z dvojice MŠK Slavoj Spišská Belá - ŠK Odeva Lipany.