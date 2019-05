SLOVENSKÝ POHÁR: Žilina si s Trnavou zahrá finále pohára po 33 rokoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnavčan Janečka: Fanúšikovia náš ženú dopredu

Kentoš má jasný cieľ: Chceme do pohárovej Európy

Finále 50. ročníka SP - Slovnaft Cupu 2018/19, streda 1. mája o 18.00 h v Nitra:



Spatak Trnava - MŠK Žilina (rozhodujú: Pavlík, T. Somoláni, Pozor, RTVS)



Cesta FC Spartak Trnava do finále Slovanft Cupu 2018/19:



1. kolo: voľno

2. kolo: FK Rača – FC Spartak Trnava 0:9

3. kolo: FK Slovan Most pri Bratislave – FC Spartak Trnava 1:3

4. kolo: Partizán Bardejov – FC Spartak Trnava 0:5

5. kolo: FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava 0:2

štvrťfinále: FC Košice – FC Spratak Trnava 0:0, 3:4 na 11 m

semifinále: 1. zápas: FC Spartak Trnava – FK Senica 1:0, 2. zápas: FK Nitra – FC Spartak Trnava 0:0



Cesta MŠK Žilina do finále Slovnaft Cupu 2018/19:



1. kolo: voľno

2. kolo: FK Slovenské Ďarmoty – MŠK Žilina 0:7

3. kolo: TJ Tatran Krásno nad Kysucou – MŠK Žilina 0:6

4. kolo: 1. FC Tatran Prešov – MŠK Žilina 1:2

5. kolo: MŠK Žilina – ŠKF Sereď 3:1

štvrťfinále: MŠK Žilina – FK Skalica 4:1

semifinále: 1. zápas: MŠK Žilina – MFK Zemplín Michalovce 1:1, 2. zápas: MFK Zemplín Michalovce – MŠK Žilina 0:2



Historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára:



2018: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 3:1 / Trnava

2017: MFK Skalica - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:3 / NTC Poprad

2016: ŠK Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava

2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad

2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava

2013: MŠK Žilina - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok

2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov

2011: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, na pok. kopy 5:4 / Banská Bystrica

2010: FC Spartak Trnava - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce

2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec

2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina

2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava

2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:4 / Bratislava

2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra

2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda

2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany

2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na pok. kopy 4:2 / Považská Bystrica

2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom

2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:2 / Prešov

1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom

1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava

1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín

1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov

1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 3:1 / Dubnica

1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno

1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, na pok. kopy 5:4 / Rimavská Sobota

1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín

1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok

1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom

1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec

1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín

1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, na pok. kopy 6:5 / Trnava

1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza

1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0

1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0

1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1

1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0

1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0

1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0

1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0

1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1

1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0

1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1

1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2

1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, na pok. kopy 6:5

1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3

1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení

1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1

1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0



Historický prehľad výsledkov Československého pohára



1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:1

1992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:1

1991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:1

1990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 5:4

1989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:0

1988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:0

1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:2

1986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:3

1985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:2

1984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:2

1983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:1

1982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 4:2

1981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:1

1980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:0

1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:1

1978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:0

1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:1

1976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:0

1975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:0

1974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, na pok. kopy 4:3

1973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:1

1972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, na pok. kopy 4:2

1971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:1

1970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, na pok. kopy 4:3



Víťazi Slovenského pohára podľa počtu víťazstiev



15 - Slovan Bratislava

6 - Inter Bratislava

5 - Spartak Trnava

3 - Lokomotíva Košice

2 - Dukla Banská Bystrica, Artmedia Petržalka, MFK Košice, AS Trenčín

1 - VSS Košice, ZŤS Košice, 1. FC Košice, Jednota Trenčín, Chemlon Humenné, Tatran Prešov, DAC Dunajská Streda, VTJ Koba Senec, Matador Púchov, MFK Ružomberok, FC ViOn Zlaté Moravce, MŠK Žilina



Víťazi Slovenského pohára od r. 1993



8 - Slovan Bratislava (2018, 2017, 2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)

3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)

2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015)

1 - MŠK Žilina (2012), FC ViOn Zlaté Moravce (2007), MFK Ružomberok (2006), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), Spartak Trnava (1998), 1. FC Košice (1993)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava a MŠK Žilina budú aktérmi stredajšieho finále 50. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2018/19. Duel o novodizajnovanú trofej je na programe 1. mája o 18.00 v Nitre, víťaz súťaže nahradí na tróne majstrovský Slovan Bratislava, ktorý pred rokom vyhral nad Ružomberkom 3:1 v Trnave. Slovenský pohár - Slovnaft Cup oslavuje v tejto sezóne jubilejných 50 rokov, počas ktorých sa konal nepretržite v každom ročníku a v tomto padol aj rekord v počte účastníkov, keď sa prihlásilo až 236 mužstiev.Počas polstoročnej existencie Slovenského pohára sa futbalisti Žiliny prebojovali do jeho finále celkovo osemmkrát. Vyhrali ho len raz, v roku 2012, keď Senicu zdolali 3:2 po predĺžení. Už v 0. ročníku v sezóne 1960/61 sa dostalo vtedajšie Dynamo Žilina do národného finále, ktoré vyhralo nad Lokomotívou Košice a postúpilo až do finále Československého pohára. V ňom Žilinčania napokon podľahli Dukle Praha 0:3, no aj tak si vybojovali účasť v Pohári víťazov pohárov, kde zohrali pamätné duely proti Olympiacosu a Fiorentine. Finálová účasť v slovenskej vetve proti Lokomotíve sa však neráta, keďže išlo iba o národnú kvalifikáciu. Od roku 1962 až 1968 sa hralo iba o Československý pohár v rámci celého Československa. Od roku 1969 sa hrali samostatné národné poháre, ktorých víťazi hrali o Československý pohár vo futbale. Od sezóny 1993/1994 sa hrá o samostatný Slovenský pohár na jeden víťazný zápas.Trnava a Žilina sa stretnú vo finále SP druhýkrát. Od ich prvého súboja o trofej ubehlo už 33 rokov, v ročníku 1985/1986 vtedajší Spartak TAZ Trnava zdolal v Prievidzi ZVL Žilina 1:0.povedal vtedajší brankár ZVL Žilina a aktuálny športový manažér MŠK Karol Belaník pre web "šošonov"."Andeli" sú v pohári úspešnejší. Československý pohár vyhrali v rokoch 1951, 1967, 1971, 1975, 1986, Slovenský pohár v ČSSR rokoch 1971, 1975, 1986, 1991 a v ére samostatnosti Slovenský pohár v roku 1998.Trnavčania si postup do tohtoročného finále zabezpečili po semifinálovom dvojzápase so Senicou. V prvom stretnutí doma vyhrali 1:0 a v odvete sa zrodila remíza 0:0.povedal pre zväzový web tréner Trnavy Michal Ščasný.Poslednou prekážkou na ceste do tohtoročného finále boli pre „šošonov“ Michalovce, s ktorými v prvom stretnutí doma remizovali 1:1 a v odvete si s nimi poradili 2:0.okomentoval súboj v Michalovciach asistent trénera Žiliny Tibor Goljan."Belasí" v tomto ročníku vypadli už v 2. kole z administratívnych dôvodov. Ešte v auguste minulého roka mimoriadne zasadnutie Športovo-technickej komisie SFZ ako riadiaceho orgánu SP na základe Zápisov o stretnutí 2. kola (MŠK Púchov – FK DAC 1904 Dunajská Streda a TJ Iskra Horné Orešany – ŠK Slovan Bratislava pôvodne 0:2) rozhodla, že za neoprávnený štart Chorváta Marina Ljubičiča kontumovala výsledok v prospech domáceho družstva 3:0.Slovenský futbalový zväz (SFZ) sa rozhodol v jubilejnom ročníku najcennejšej domácej pohárovej súťaže iniciovať vytvorenie novej ceny pre víťazný tím.povedal pre zväzový web iniciátor myšlienky Jaroslav Šišolák, manažér licenčných práv SFZ.Nová trofej je dielo študenta Mária Coufala:okomentoval autor svoj výtvor.Futbalisti Spartaka Trnava chcú proti MŠK Žilina vo finále 50. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2018/19 vytiahnuť osvedčené zbrane. Tréner Trnavy Michal Ščasný však nemôže v zápase počítať so svojim kľúčovým hráčom Erikom Grendelom.Grendel by vo finále nehral pre kartový trest, ale čo je horšie, nebude môcť nastúpiť ani vo Fortuna lige.povedal Ščasný na utorňajšom brífingu. V mužstve je však už útočník David Depetris, ktorý si doliečil zranenie.dodal Ščasný.Obranca Marek Janečka na uplynulé výsledky Žiliny a Trnavy nepozerá. Ani jednému tímu sa v lige veľmi nedarí.Janečkove slová potvrdil aj tréner Ščasný:Finálové prostredie v Nitre viac praje Trnavčanom, fanúšikovia Spartaka to majú pod Zobor bližšie.poznamenal Janečka.Žilina bude chcieť Spartak zdolať svojim typickým kombinačným futbalom a silnou ofenzívou, jej súper však bude odhodlaný.uzavrel Janečka.Viac pokoja v koncovke a efektivita. To je recept trénera MŠK Žilina Jaroslava Kentoša na úspech v stredajšom finále 50. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2018/2019 proti Spartaku Trnava.Tréner "šošonov" informoval aj o trojici Michal Tomič, Benson Anang a Vladimír Majdan. Všetci mali zdravotné problémy, ale ktorý z nich v stredu nastúpi, je otázne.povedal Kentoš pre portál futbalsfz.sk.Trnave a ani Žiline sa v lige v uplynulých zápasoch nedarilo, Žilina dokonca zaknihovala štyri prehry za sebou.povedal kapitán MŠK Michal Škvarka.Okrem nepriaznivých výsledkov však "šošonov" trápi aj zlá koncovka. Počas nepriaznivej série strelili iba dva góly.verí Kentoš.Žilinský tréner už pozná chuť víťazstva v Slovenskom pohári. Práve na ihrisku v Nitre si vychutnal trofej v roku 2005 v drese Banskej Bystrice: