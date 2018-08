Slovenský právnik, advokát Ernest Valko by mal 65. narodeniny

Ernest Valko, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Spišská Nová Ves/Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovenský právnik, advokát a niekdajší predseda Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ÚS ČSFR) Ernest Valko by v piatok 10. augusta mal 65. narodeniny.Ako poslanec Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR sa Ernest Valko podieľal na tvorbe základných dokumentov štátu, bol pri vzniku listiny Základných práv a slobôd či Obchodného zákonníka. Bol koordinátorom prvého návrhu slovenskej ústavy po roku 1989. Išlo o verziu slovenskej ústavy, ktorá sa pripravovala v rámci federácie v roku 1991 a ktorá sa nestihla uplatniť.Ernest Valko sa narodil 10. augusta 1953 v Spišskej Novej Vsi. Napriek tomu, že jeho otec bol právnik a v tomto zázemí odmalička vyrastal, istý čas ho zaujímali exaktné vedy, najmä chémia, ktorú začal študovať aj na vysokej škole. Štúdium však musel zo zdravotných dôvodov prerušiť pre alergiu na niektoré druhy chemikálií. Jeho ďalší život sa potom už niesol v duchu otcových tradícií. V roku 1972 začal študovať právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave. Štúdium dokončil v roku 1977, v roku 1979 zložil rigoróznu skúšku a získal titul doktora práv. V roku 2005 získal titul PhD.Zamestnaný bol najprv ako podnikový právnik vo viacerých národných podnikoch (Vodohospodárske stavby, Ľahké stavebné hmoty). Na vedľajší pracovný úväzok pracoval v manželskej poradni, teda venoval sa aj rodinnému a občianskemu právu. Popritom sa zaujímal o ústavné právo. Urobil si postgraduál na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a na Právnickej fakulte UK z hospodárskeho práva. Krátky čas potom pracoval ako obchodný námestník v bratislavskom Kable a pôsobil aj v arbitráži.Po novembri 1989 sa prihlásil do právnickej poradne, ktorú organizovalo hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN). V roku 1990 Valka kooptovalo VPN za poslanca Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR. Od júna 1990 bol podpredsedom Snemovne ľudu (SĽ) FZ ČSFR. V tom čase (jeseň 1990) bol aj spravodajcom kompetenčného zákona. Keď sa v poslednom roku bývalej československej federácie stal predsedom Ústavného súdu ČSFR (od 31. januára do 31. decembra 1992), jeho poslanecký mandát zanikol.Od rozdelenia ČSFR a vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) v roku 1993 sa venoval advokácii. Zastupoval niektoré osobnosti i právne subjekty v súdnych sporoch. V roku 1998 bol právnym poradcom Slovenskej demokratickej koalície (SDK). V auguste 1998 ako vedľajší účastník konania zastupoval SDK na Najvyššom súde SR v súdnom spore o subjektivitu SDK pre septembrové parlamentné voľby 1998 (súd zamietol návrh Hnutia za demokratické Slovensko – HZDS - na zrušenie registrácie kandidačnej listiny SDK na tieto voľby, odporcom v tomto prípade bola Ústredná volebná komisia). Bol tiež právnym poradcom Fondu národného majetku (FNM) SR. Zastupoval Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v súdnom spore o takzvané Duckého zmenky. Naposledy sa jeho meno spomínalo v kauze Tipos, ktorý zastupoval pred Ústavným súdom SR.Život Ernesta Valka skončil predčasne. Bol usmrtený strelnou zbraňou a nájdený vo svojom dome v Limbachu. Jeho mŕtve telo objavila dcéra a bývalá manželka 8. novembra 2010 o 22.45 h. Vybrali sa k nemu, keď dlhší čas neprijímal volania na mobilný telefón, čo im bolo podozrivé. Strela vypálená z niekoľkých metrov ho zasiahla do srdca a pľúc.Podľa záverov vyšetrovania išlo o lúpežnú vraždu. Policajný vyšetrovateľ obvinil dve osoby: Jozef R. čelí obvineniu z vraždy právnika Ernesta Valka a ďalších trestných činov. Jaroslava K. polícia obvinila pre zločin lúpeže spáchanej so zbraňou. Jozef sa momentálne nachádza vo väzení pre inú trestnú činnosť, Jaroslav je zatiaľ vo väzbe, taktiež pre iný zločin.Zavraždený advokát Ernest Valko nemal v dome sejf a ani väčšiu sumu peňazí. Pred smrťou sa však obával o svoj život. Uviedla to jeho exmanželka Oľga Valková, ktorá vo februári 2018 v prípade vraždy jej bývalého manžela vypovedala na polícii ako svedkyňa. Pripomenula, že po vražde zostala na mieste advokátova peňaženka.Polícia na mieste vraždy v rodinnom dome v Limbachu uskutočnila aj rekonštrukciu prípadu.Dňa 8. novembra 2010 okolo 18. hodiny mali obvinení prísť k právnikovmu domu a čakať na jeho príchod. Potom, čo Valko vošiel do domu, vnikli obaja za ním.Lupiči z právnikovho domu ušli a podľa polície si nič neodniesli. Polícia aj prokuratúra zdôraznili, že motívom spáchania skutku mala byť snaha o majetkový prospech.Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová 9. decembra 2015 ocenila in memoriam Ernesta Valka v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv. Pod jeho vedením ÚS ČSFR sformoval východiskové princípy ochrany základných práv a slobôd pre neskoršie ústavné súdy oboch krajín. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam udelil 9. januára 2016 prezident SR Ernestovi Valkovi za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj práva.