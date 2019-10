Slovenský protischránkový zákon má byť inšpiráciou pre ďalšie krajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. októbra (TASR) - Boj proti korupcii je medzinárodnou témou. Bez spolupráce nie je možné dosiahnuť efektívny výsledok. Na seminári s názvom Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi v Bratislave to pre TASR to vo štvrtok uviedla osobitná predstaviteľka úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) pre boj proti korupcii Paola Severino.povedala Severino. Práve občania podľa nej môžu prispieť k riešeniu nelegálneho správania. Nahlasovanie korupcie by malo byť podstatné aj pre podnikateľov. Jej vytesnením získajú rovnaké pravidlá, súťažiť budú môcť svojimi produktmi a službami, nie úplatkami.Slovenský protischránkový zákon má byť inšpiráciou aj pre ďalšie krajiny. Na seminári ho predstavili jeho spoluautori Radovan Pala a Andrej Leontiev." podotkol Leontiev.Na seminári vystúpili experti na boj proti korupcii Dmytro Kotlyar z Ukrajiny a Thom Townsend z Veľkej Británie, ako aj osobitná predstaviteľka pre boj proti korupcii Parlamentného zhromaždenia OBSE Irene Charalambides. Medzi slovenskými rečníkmi boli aj generálny riaditeľ sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR Juraj Palúš a sudca Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek.Podujatie sa uskutočnilo v rámci Nástroja na zdieľanie slovenských skúseností a expertízy - Sharing Slovak Expertise (SSE) v gescii Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). Účastníkmi boli hostia z regiónu západného Balkánu a Východného Partnerstva Európskej únie.