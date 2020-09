Slovenský reprezentant Gyömbér mení klub, nechcel hrať tretiu taliansku ligu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Norbert Gyömbé r bude aj po zostupe Perugie do tretej najvyššej talianskej súťaže hrávať v tamojšej Serie B. Dvadsaťosemročný rodák z Revúcej prestúpil do Salernitany.Ako referuje oficiálna stránka hráčovho nového zamestnávateľa, Gyömbér podpísal s klubom zo Salerna 3-ročný kontrakt.Defenzívny univerzál, ktorý najčastejšie nastupuje na poste stopéra, pôsobí v Taliansku od roku 2013, keď z Banskej Bystrice prestúpil do Catanie. Na Apeninskom polostrove pôsobil aj v AS Rím, Pescare, Bari a spomenutej Perugii. V sezóne 2016/2017 krátko hosťoval v ruskom Tereku Groznyj.