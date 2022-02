Slovenský startup Simplicity sa rozširuje do ďalších amerických miest

Slovenskému startupu Simplicity, ktorý vyvíja aplikáciu pre mestá, sa za hranicami Slovenska darí. Po šiestich mesiacoch od expanzie na americký trh aplikáciu na komunikáciu začína využívať 22 miest v Spojených štátoch amerických (USA). Aplikácia je tak v USA k dispozícii pre takmer milión obyvateľov a tvorcovia slovenského startupu aktuálne rokujú o spolupráci aj s mestom Miami. TASR o tom informovali zakladatelia startupu.





Medzi mestami, ktoré začali využívať aplikáciu od slovenského startupu, sú napríklad San Leandro a Santa Maria v Kalifornii či Oakland pri San Franciscu. Zakladatelia v súčasnosti rokujú aj s mestom Miami na Floride.Slovenský inovatívny startup získal v minulom roku v rámci druhého investičného kola sedem miliónov eur od fondov Venture to Future, Zero Gravity Capital a od združenia anjelských investorov. Aplikácia, ktorú vyvíja, má zjednodušiť komunikáciu miest so svojimi občanmi."Toto technologické riešenie zhromažďuje všetky dôležité informácie - od samosprávy, nemocníc, polície, knižníc a ďalších inštitúcií či organizácií v meste a tieto informácie doručuje svojim občanom prostredníctvom notifikácií v smartfónoch na základe preferencií samotného používateľa. Funguje to aj naopak," uviedol startup s tým, že aj občania sa môžu na svoj úrad obrátiť so svojou požiadavkou, a to operatívne, online, v reálnom čase.