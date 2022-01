Slovenský startup vďaka interaktívnej mapke inovuje realitný trh

Maximálna efektívnosť

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský startup prichádza s unikátnou realitnou platformou R4U, ktorá vďaka prehliadaniu na interaktívnej mapke, s množstvom praktických vychytávok, uľahčí inzerciu a predaj nehnuteľností. Výrazne šetrí energiu, čas, peniaze a revolučným moderným prostredím a najnovšími technológiami inovuje aktuálny realitný trh.Za unikátnym projektom R4U stojí tím odborníkov pôsobiaci v realitnej sfére viac ako štyri desaťročia. Web aplikácia R4U ponúka vyhľadávanie, sprostredkovanie, predaj či prenájom nehnuteľností v dynamickom prostredí, so stále novo vyvíjajúcimi sa trendami.Rozdiel medzi bežnými realitnými prehliadačmi ponúka interaktívna mapka, vďaka ktorej si je možné vyhliadnutú nehnuteľnosť pozrieť rôznymi náhľadmi. Bonusom sú všetky potrebné informácie na jednom mieste.Nápad na platformu vznikol počas vlastnej skúsenosti jedného z členov predstavenstva R4U, Igora Mazáčka – skúseného podnikateľa v oblasti stavebnej realizácie a realitného trhu, ktorý sa vo svete realít pohybuje už vyše dvadsať rokov.„Počas jednej dovolenky v horách, kde ma pri prechádzke lesom očarila krajina, som sa rozhodol, že si tam zadovážim pozemok. Napriek mojim skúsenostiam a znalostiam na realitnom trhu som pri hľadaní zistil, aký je problém a skutočne náročné dostať sa ku korektným a potrebným ponukám, že neexistuje nič, čo obsahuje všeobecné informácie týkajúce sa práce s nehnuteľnosťami v lokalite, čo znamená, kto je majiteľ, aké je vysporiadanie majetku, poloha, terén, čo susedí s vybranou nehnuteľnosťou a mnoho ďalších aspektov. Vtedy mi napadlo, že by som vytvoril niečo, čo by uľahčilo toto sprostredkovanie v maximálnej efektívnosti pre všetkých zaujatých v problematike,“ spomína Igor Mazáček.Po skvelom nápade prišla na rad realizácia unikátnej platformy. „Samotný technický vývoj aplikácie trval vyše roka,“ uviedol Teodor Derzsi, úspešný podnikateľ v IT sektore, ktorý riadi viacero technických tímov.„Najprv sme vytvorili realizačný tím 4 špecialistov z odboru sprostredkovania nehnuteľnosti, stavebnej činnosti, IT sféry a marketingu. Každý špecialista má svoj tím, ktorý sa stará o súčinnosť, funkčnosť a efektívnosť projektu. Súčasťou realizácie nápadu je nespočetné množstvo spoločných stretnutí, zisťovaní problematiky v praxi pre každú generáciu,“ dodáva Derzsi.Čerstvo spustená platforma stále napreduje a aktuálne je úplne zadarmo, bez akýchkoľvek poplatkov! „Naši technici pracujú na ďalších aktualizáciách a inováciách, ktoré sa odzrkadlia už v krátkej budúcnosti,“ poznamenal Derzsi.Platforma je funkčná a jednoducho ovládateľná, určená či už pre súkromné osoby, realitné kancelárie alebo developerov, jednoducho pre každého, kto má záujem nehnuteľnosti vyhľadávať či inzerovať. „Spoločnosť kladie najväčší dôraz na čo najefektívnejšie uľahčenie práce s nehnuteľnosťami v unikátnom a modernom technologickom prostredí,“ hovorí Igor Mazáček.Platforma okrem vyššie spomínaných benefitov taktiež overuje pravdivosť obsiahnutých informácií a tým zabezpečuje prechodnosť výlučne validných a korektných ponúk. Zámerom aplikácie je sprostredkovanie harmonického, bezpečného, rýchleho a férového kontraktu.Plány R4U sú skutočne ambiciózne a okrem ďalšieho vývoja je v hre aj vízia časom expandovať i na zahraničné realitné trhy. „Najbližším cieľom spoločnosti je neustála propagácia, vývoj, zjednodušovanie a spojenie čo najväčšieho počtu ľudí,“ vysvetľuje Mazáček. „Sme len chvíľku spustení, takže chceme najprv pomôcť našim a zrealizovať realitnú revolúciu tu,“ doplnil plány spoločnosti Derzsi.Ďalšie informácie o platforme sú dostupné na https://r4u.app/ alebo na instagrame https://www.instagram.com/r4u.app/