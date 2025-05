Slovenský štát vníma pozitívne tretina mladých. Historici varujú pred idealizáciou

Občania nepoznajú význam 14. marca

Tiso má sympatie u pätiny občanov Slovenska. Slovenský štát vnímajú pozitívne najmä mladí ľudia. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS . Prieskum ukázal, že po 80 rokoch vníma toto obdobie pozitívne 28 percent populácie a Jozef Tiso , ktorý stál na čele Slovenského štátu je sympatický 20 percentám občanov.Ako agentúra pripomenula, vznik Slovenského štátu, ktorý sa datuje k 14. marcu 1939, bol úzko spojený s vojnovými udalosťami v Európe. „Slovenský štát bol formálne závislý na nacistickom Nemecku. Okrem spolupráce s nacistickým Nemeckom sa Slovenský štát podieľal na deportáciách Židov do koncentračných táborov. O existencii Slovenského štátu a udalostiach, ktoré sa počas doby jeho trvania odohrali, dodnes kolujú rôznorodé informácie," priblížila agentúra pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad fašizmom a konca druhej svetovej vojny.Občanov Slovenska sa pýtali, aký majú názor na toto obdobie. Agentúra vykonávala prieskum od 12. do 16. marca na vzorke 1 041 respondentov. Agentúra upozornila, že výsledky prieskumu ukázali, že obyvatelia Slovenska nevedia, čím je významný 14. marec 1939. To, s akou udalosťou sa spája tento dátum vedela iba tretina opýtaných. Polovica respondentov nevedela a ostatní uvádzali nesprávne historické udalosti.Správne odpovedali najmä starší ľudia vo veku nad 65 rokov, a naopak najmladší vo veku 18 až 24 rokov. Správnu odpoveď poznalo aj 45 percent sympatizantov opozície a 38 percent podporovateľov koalície . Prieskum ďalej ukázal, že 28 percent opýtaných vníma prvý Slovenský štát pozitívne.Častejšie ide o najmladších respondentov vo veku od 18 do 24 rokov. Pozitívne vnímanie Slovenského štátu potvrdilo 36 percent mladých. Ako priblížil spoluautor prieskumu Michal Mislovič , mladí často nemajú jednoznačne vyformované názory a ich pohľad tak môže byť nekritický. Nie je preto podľa neho výnimkou, že majú mladí ľudia sklony voliť antisystémové politické strany.Z prieskumu vyplynulo, že pozitívnejšie vnímajú prvý Slovenský štát aj voliči strán Smer-SD Slovenskej národnej strany a tiež mimoparlamentného hnutia Sme rodina . Negatívne vníma prvý Slovenský štát 32 percent populácie, pričom častejšie ide o ľudí vo veku od 35 do 44 rokov, ale aj najstaršie generácie vo veku od 65 rokov.Ďalej ide častejšie o vysokoškolsky vzdelaných respondentov a voličov parlamentnej opozície a mimoparlamentných Demokratov. Vyjadriť sa nevedelo 40 percent opýtaných. Ako agentúra NMS ďalej priblížila, obyvatelia SR často poukazujú na dôležitosť poznania histórie. Napriek tomu 45 percent ľudí v prieskume uviedlo, že nevedia vyjadriť svoj názor na prvý Slovenský štát, pretože nemajú dostatok informácií o tomto období.Z tých, ktorí majú názor na Slovenský štát si 23 percent myslí, že išlo o fašistickú krajinu potláčajúcu práva, a ktorá zabíjala svojich vlastných obyvateľov. Myslia si to najmä vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia a podporovatelia opozičných strán. Ďalších 23 percent respondentov je názoru, že prvý Slovenský štát mal síce množstvo nedostatkov, ale Slováci mali prvýkrát svoj vlastný štát. Ide najmä o názor respondentov so základným vzdelaním a voličov hnutí Republika a Sme rodina.Deväť percent opýtaných sa stotožnilo s názorom, že išlo o demokratickú krajinu, ktorej predstavitelia zabezpečili pre Slovákov bezpečie a hospodársku prosperitu. Tento názor majú častejšie ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity a podporovatelia vládnej koalície, najmä voliči Slovenskej národnej strany.Z predstaviteľov prvého Slovenského štátu občania poznajú najmä prezidenta Jozefa Tisa. Pätina opýtaných ho vníma pozitívne, pričom ide častejšie o sympatizantov Slovenskej národnej strany a Republiky, pričom vysokú podporu má aj u voličov hnutia Sme rodina. Negatívne vníma Tisa 44 percent opýtaných a 28 percent respondentov nemá názor.Agentúra podotkla, že napriek tomu, že Slovenský štát zanikol pred 80 rokmi, medzi obyvateľmi je možné sledovať určitý sentiment, kedy značná časť populácie aj po niekoľkých generáciách prechováva pozitívny vzťah k prvému Slovenskému štátu. Podľa Misloviča je znepokojujúce to, že pomerne veľa mladých vníma Slovenský štát pozitívne.„Prečo je to tak? Náročná otázka. Jedným z dôvodov môže byť spôsob výuky o tomto období, udalostiach a predstaviteľoch. Po 80 rokoch už skutočne nastal čas, aby sme sa postavili, pozreli do zrkadla a vysporiadali sa s vlastnou históriou,“ uzavrel Mislovič.