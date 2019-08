Slovenský štvorkajak bez ťažkostí do A-finále na 500 m

Na snímke slovenskí reprezentanti sprava Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek v cieli po víťazstve v semifinále K4 na 500 m na MS v rýchlostnej kanoistike v Szegede 24. augusta 2019. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Szeged 24. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek postúpil na 500 m trati do A-finále na MS v rýchlostnej kanoistike. V sobotnom treťom semifinále v Szegede obsadil prvé miesto.Pre K4 sú MS jediná šanca dostať sa na OH 2020. Účasť v Tokiu si vybojuje desať lodí, no musia tam byť zastúpené minimálne štyri kontinenty a slovenská káštvorka potrebuje skončiť do šiesteho miesta.Slováci potvrdili úlohu favoritov, keď predviedli výborný finiš, v ktorom si vybojovali suverénny finiš. Druhých Maďarov zdolali o pol sekundy.povedal Erik Vlček.Do A-finále postúpili tri najrýchlejšie lode, Slováci nešli na náhodu a do pretekov vstúpili s najvyššími ambíciami.uviedol háčik káštvorky Baláž.